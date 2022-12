Nutzfahrzeuge Rivian sagt Kooperation mit Mercedes ab – Aktie sinkt auf Halbjahrestief

Eigentlich wollte Mercedes mit dem US-Start-up elektrische Transporter bauen. Nun sagt Rivian den Deal ab. Grund sind steigende Verluste und Produktionsprobleme.

Amazon hat bereits tausende EDV 500 von Rivian geordert. Doch das Start-up schreibt weiter Milliardenverluste. (Foto: imago images/ZUMA Wire) Elektrische Transporter von Rivian

New York Erst im September hatten Mercedes-Benz Vans und Rivian verkündet, künftig gemeinsam elektrische Transporter bauen zu wollen. Nur drei Monate später ist dieser Plan schon wieder obsolet. Man werde sich künftig auf die eigenen Kunden und Produkte konzentrieren, teilte das US-Unternehmen am Montag mit. Die Kooperation endet damit, bevor sie begonnen hat.

Zusammen wollten die Partner in Osteuropa ein gemeinsames Montagewerk aufbauen, um sich die Kosten zu teilen. Mercedes verkündete am Montag, entsprechende Pläne nun alleine umzusetzen. Die Van-Sparte von Mercedes-Benz will ihr erstes reines Elektro-Transporterwerk in Polen am bestehenden Mercedes-Standort Jawor ansiedeln.

„Wir haben eine Absichtserklärung mit der polnischen Regierung und weiteren polnischen Wirtschaftspartnern unterzeichnet“, erklärte Spartenchef Mathias Geisen am Montag. Die Umsetzung hänge unter anderem noch von der Gewährung staatlicher Beihilfen zu der Investition ab.