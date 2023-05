Nutzfahrzeughersteller MAN liefert 120 Elektro-Lkw für Volkswagen-Konzernlogistik

Die elektronischen Lastwagen sollen 2024 in Betrieb genommen werden. Es sind die ersten Elektro-Lkw, die für Volkswagen fahren werden.

Bei den Fahrzeugen handle es sich um Sattelzugmaschinen, die im Anhänger eine Ladehöhe von drei Metern erlaubten. (Foto: dpa) Volkswagen

München Der Münchner Nutzfahrzeughersteller MAN liefert 120 elektrische Lastwagen für die Konzernlogistik seiner Muttergesellschaft Volkswagen. Der Spediteur Duvenbeck, der für Volkswagen fahre, habe eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, teilte die Traton-Tochter MAN am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters mit.

Die Fahrzeuge sollen ab 2024 zum Einsatz kommen. Es handle sich um den ersten Elektro-Lastwagen, der für VW fahren werde. Bei den Fahrzeugen handle es sich um Sattelzugmaschinen, die im Anhänger eine Ladehöhe von drei Metern erlaubten - derartige Maschinen kämen insbesondere in der Automobillogistik häufig zum Einsatz.

Für MAN handelt es sich dabei um den zweiten Großkunden: Das Logistikunternehmen DB Schenker will von 2024 bis 2026 100 Exemplare des neuen elektrischen Lastwagens in Betrieb nehmen. MAN beginnt 2024 mit der Fertigung der ersten Schwerlastwagen in seinem Münchner Werk in einer Kleinserie.

Traton setzt bei der Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs insbesondere auf Elektro-Lastwagen, die besonders schnell geladen werden können, und weniger auf Wasserstoff. Die Fahrzeuge für Duvenbeck könnten zunächst mit maximal 375 Kilowatt geladen werden; für die Zukunft wird eine Ladeleistung von einem Megawatt angestrebt. Allerdings fehlen dazu noch Ladesäulen. Mehr: Kalifornien verbietet den Kauf von Diesel-Lkw