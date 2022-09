Nutzfahrzeughersteller MAN und Scania ziehen sich aus Russland zurück

Die VW-Töchter unter der Traton-Holding verkaufen ihre russischen Vertriebsgesellschaften. Der Rückzug westlicher Firmen trifft die Logistik.

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine reduzieren viele deutsche Industrieunternehmen ihre Aktivitäten in Russland oder stellen das Geschäft dort komplett ein. (Foto: Traton Group) Traton – MAN

München Die VW-Töchter MAN und Scania ziehen sich endgültig aus Russland zurück. Die beiden Lkw-Hersteller, die VW unter der Holding Traton gebündelt hat, verkaufen ihre Vertriebsgesellschaften in Russland. Käufer für die Einheiten sind nicht genannte russische Vertriebsorganisationen, teilte Traton am Dienstag mit. Die zu erwartenden Buchverluste bezifferte Traton am Freitag auf bis zu 550 Millionen Euro.