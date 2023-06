Ölkonzern Aus diesen Gründen ist Covestro für Adnoc so interessant

Düsseldorf, Frankfurt Noch ist der Vorstoß des arabischen Ölproduzenten Adnoc zur Übernahme des Kunststoffherstellers Covestro in einem frühen Stadium. Ein konkretes Angebot liegt nach Informationen des Handelsblatts aus Finanzkreisen noch nicht vor. Das allerdings könnte in einigen Monaten erfolgen, hieß es in den Kreisen am Mittwoch weiter.

Das Interesse des staatlichen Konzerns aus Abu Dhabi sei jedenfalls groß. Die Araber wollten sich unter anderem Zugang zu Zukunftstechnologien in der Chemie sichern.

Deswegen schaut sich Adnoc den Kreisen zufolge derzeit verstärkt nach Übernahmeobjekten in Europa um. Die Araber seien kurzfristig an Fertigungskapazitäten interessiert, in denen der Output ihrer riesigen Petrochemie-Anlagen zu höherwertigen Kunststoffen weiterverarbeitet werden kann. Langfristig wolle sich Adnoc aber auch Expertise im chemischen Recycling und für die Kreislaufwirtschaft sichern, in der Stoffe bestmöglich wiederverwendet werden.

Beides sind Trends, die aus Sicht von Experten die Chemieindustrie in den nächsten Jahrzehnten verändern werden. Covestro besitzt große Anlagen zur Herstellung von Kunststoffen, die aktuell auf fossilen Rohstoffen basieren. Langfristig strebt das Leverkusener Unternehmen aber eine komplette Umstellung auf Kreislaufwirtschaft und alternative Rohstoffe an und investiert kräftig in die nötige Technologie.

Für Adnoc ist der deutsche Dax-Konzern deswegen ein attraktives Ziel. Die Araber wollen in der Chemie und in der grünen Technologie zukaufen und dafür ihre starke Finanzkraft nutzen, die sie aus dem Ölgeschäft gewonnen haben. Das Interesse an Covestro hat Adnoc jüngst in Leverkusen hinterlegt, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Handelsblatt bestätigten.

Konkrete Verhandlungen mit Adnoc gebe es aber nicht. Andernfalls hätte Covestro dies in einer Ad-hoc-Mitteilung an den Kapitalmarkt bestätigen müssen. Covestro wollte sich auch am Mittwoch nicht dazu äußern.

Covestro war 2015 aus dem abgespaltenen Kunststoffgeschäft der Bayer AG hervorgegangen. Der Konzern ist einer der weltgrößten Hersteller von weichen und harten Schäumen, wie sie in Möbeln, Autositzen und in der Fassadendämmung eingesetzt werden. Daneben stellt Covestro den transparenten Kunststoff Polycarbonat her, etwa für Autoscheinwerfer. 2023 erreichte der Umsatz rund 18 Milliarden Euro.

An der Börse erlebte die Covestro-Aktie seit der Erstnotiz eine Berg-und-Talfahrt – je nach konjunktureller Lage der Weltwirtschaft. 2018 lag der Höchststand bei 90 Euro, 2022 waren es in der Spitze rund 55 Euro, bevor die Aktie zuletzt auf Werte um die 40 Euro absackte. „Die aktuelle Bewertung ist für einen Kaufinteressenten attraktiv“, sagt Markus Mayer, Analyst der Baader Bank.

Zumal die enttäuschende Konjunkturlage die Kurse von Chemiefirmen kräftig drückt. Nach der Gewinnwarnung von Wettbewerber Lanxess am Dienstag war die Covestro-Aktie erst um sechs Prozent eingebrochen und schnellte später um zwölf Prozent auf 46 Euro hoch, nachdem das Kaufinteresse von Adnoc bekannt geworden war.

Covestro hat schon mehrmals Übernahmeversuch abgeblockt

Den Kreisen zufolge wäre Adnoc bereit, 55 Euro pro Covestro-Aktie zu zahlen, was einem Gesamtvolumen von rund elf Milliarden Euro entsprechen würde. Analysten erwarten, dass eine Offerte aber erst ab 60 Euro attraktiv und überzeugend wäre.

Mit offenen Armen dürften die Araber in Leverkusen ohnehin nicht empfangen werden. Covestro hat in der Vergangenheit schon mehrmals Übernahmeanfragen abgewehrt und seinen Willen nach Eigenständigkeit unterstrichen. So hatte der in der Chemieindustrie erfahrene Finanzinvestor Apollo 2020 bei dem Konzern angeklopft, doch die Gespräche verliefen sich.

Der Dax-Konzern hat schon mehrfach Übernahmeversuche abgewehrt. (Foto: Covestro) Produktion bei Covestro

Ein konkretes Angebot an Covestro könnte Adnoc möglichweise mit einem Partner abgeben, heißt es in Branchen- und Finanzkreisen. Danach könnten die Araber zusammen mit dem österreichischen Ölkonzern OMV bieten. OMV wollte sich zu den Marktgerüchten nicht äußern.

Adnoc und OMV sind bereits auf mehreren Stufen miteinander verbunden. Beiden gehört der österreichische Kunststoffhersteller Borealis. Anfang dieses Jahres ist der Ölkonzern aus Abu Dhabi zudem mit rund einem Viertel der Anteile direkt bei OMV eingestiegen und unterstützt den strategischen Umbau der Österreicher.

OMV hat im Frühjahr 2022 eine neue Strategie vorgestellt, zu der ein Unternehmen wie Covestro aus Sicht von Branchenexperte Mayer gut passen würde. Der Wiener Konzern will weg vom Öl und sich schrittweise zum Chemie- und Materialhersteller wandeln. Diese Geschäfte sollen Wachstumstreiber werden und erheblich gestärkt und ergänzt werden, wie das Unternehmen erläuterte.

>> Lesen Sie auch: Systemrelevant oder verzichtbar? Was der Wirtschaft droht, wenn die Basischemie abwandert

Das Ziel: OMV soll eine weltweit führende Position bei Lösungen für die Kreislaufwirtschaft erreichen, also auch beim Einsatz nachwachsender Rohstoffe, bei Biokunststoffen sowie der Entwicklung von zirkulären Lösungen. Kern dieses Plans ist die zusammen mit Adnoc betriebene Kunststofftochter Borealis.

Covestro nutzt bereits nachwachsende Rohstoffe. Der Konzern sieht sich technologisch vorn in der Wiederverwertung des Treibhausgases CO2 in der Kunststoffproduktion. Die Leverkusener entwickeln Verfahren für chemisches Recycling, mit denen komplexe Kunststoffmischungen zurück in Roh- und Basisstoffe zerlegt und wieder neu verwendet werden können.

Dies gilt als eine der wichtigsten Schlüsseltechnologien beim grünen Wandel der Chemie. Dass sich ein Ölkonzern wie Adnoc dafür interessiert, verwundert zunächst: In einer vollständigen Kreislaufwirtschaft würden Öl und Gas schließlich viel weniger benötigt als heute. Doch den Arabern ist der langfristige Wandel bewusst, sie wollen sich darauf mit Investitionen vorbereiten.

Auch andere arabische Unternehmen engagieren sich

Adnoc ist dabei eines der wichtigsten Vehikel der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Die Scheichs haben den Ölkonzern zu einer strategischen Investmentgesellschaft gemacht. Geführt wird sie von Sultan Ahmed Al Jaber, dem „Minister für Industrie und Fortschrittstechnologien“ der Vereinigten Arabischen Emirate. Er war „Sondergesandter der VAE für den Klimawandel“ und ist jetzt Vorsitzender der Uno-Klimakonferenz COP28, die im Winter 2023 in Dubai stattfinden wird. Seine Ernennung hatte wegen der Nähe zur Ölindustrie für Kritik in vielen Ländern gesorgt.

Der Adnoc-Chef leitet auch die anstehende Weltklimakonferenz in Dubai. (Foto: imago images/Xinhua/Avalon.red. ) Sultan Ahmed Al Jaber

Adnoc ist nicht der einzige arabische Ölkonzern, der in die weiterverarbeitende Spezialchemie vordringt. Dort sind die Margen höher und das Geschäft nahe an den Endkunden etwa aus der Automobil- und Elektronikindustrie. Eine ähnliche Strategie verfolgt Saudi-Arabien, das sich über Staatskonzerne bei Chemieunternehmen vor allem in Europa einkauft, wo die Spezialchemie in der Wirtschaft und in der Forschung stark vertreten ist.

So ist der saudische Sabic-Konzern mit 31,5 Prozent beim Schweizer Spezialchemiehersteller Clariant beteiligt. Von 2018 bis 2022 hatten beide Firmen ihre Zusammenarbeit in einer „Governance-Vereinbarung“ geregelt. Die Araber erhofften sich Zugang zu Technologie und Kompetenzen in gemeinsamen Projekten. Doch das Verhältnis erwies sich schnell als schwierig und gipfelte 2020 in einem Streit, der mit der Absetzung des CEOs endete.

Seit dem Auslaufen der „Governance-Vereinbarung“ im Mai 2022 hat Sabic die Option zur Komplettübernahme der Schweizer. Laut Clariant-CEO Conrad Keijzer planen die Araber aber keine Erhöhung der Anteile. Sabic selbst äußert sich dazu nicht.

Mehr: Lahme Konjunktur, Enttäuschung in China: Chemiefirmen schockieren Anleger mit Gewinnwarnungen