Oliver Blume Volkswagens neuer Chef: Der heimliche Spielmacher im Konzern

Oliver Blume ist leidenschaftlicher Fußballer. Im Verein spielte er auf der Libero-Position. Übersetzt ist das der „freie Mann“ in der Abwehr, der keinen direkten Gegner auf dem Platz hat und das Spiel von hinten heraus gestaltet. Der Blick für den Mitspieler hat den heute 54-Jährigen von klein auf geprägt. Und das über den Sport hinaus.

Auch wenn es die Libero-Position im modernen Fußball nicht mehr gibt: Die Rolle von Blume im VW-Konzern bisher beschreibt sie dennoch gut. Denn der gebürtige Braunschweiger ist nicht nur Porsche-Chef, sondern auch seit Jahren für die Produktionsplanung im gesamten VW-Konzern verantwortlich. Während VW-Chef Herbert Diess als etatmäßiger und exzentrischer Spielführer vorn herumwirbelte, hielt Blume den Laden von innen zusammen. Ab September wird er Diess an der Spitze von VW ablösen.

Blume ist ein Eigengewächs des VW-Konzerns. Er studierte in seiner Heimatstadt Braunschweig Maschinenbau und promovierte später in Schanghai. Im VW-Konzern durchlief er zunächst Stationen bei Audi und Seat. 2009 übernahm er die Produktionsplanung in der VW-Zentrale. Deshalb kennt er fast alle 120 Konzernwerke von innen so gut wie wohl niemand sonst.

Ab 2013 war Blume Produktionschef bei Porsche. Im Oktober 2015 stieg er zum Chef auf, als Matthias Müller nach Ausbrechen des Abgasskandals als Konzernchef nach Wolfsburg wechselte. Die Dieselkrise beförderte somit eher seine Karriere. Anders als seine Kollegen aus der Motorenentwicklung musste sich Produktioner Blume nicht so stark fürchten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Blume erarbeitete sich mit seinen Erfolgen bei Porsche das Vertrauen der Eigentümerfamilien Porsche und Piech. Mit dem Taycan wagte er als erster im Konzern den Sprung in die Elektromobilität. Blume machte immer wieder – und zuletzt immer mehr – eigenständige Vorstöße bei Porsche. Etwa bei Produktionsplanungen, der Batterieentwicklung, eigener Wasserstoffproduktion oder Softwareplänen. Letztendlich dann auch mit dem geplanten Börsengang.

Blume zeigte auf seine Art wie es besser geht. Und das ohne illoyal zu sein. Immer holte er sich Rückendeckung bei den Eigentümerfamilien. Und derer konnte er sich mehr und mehr gewiss sein. Denn seit der verlorenen Übernahmeschlacht und der folgenden Zwangsintegration von Porsche in den VW-Konzern war nichts größer als die Sehnsucht der Eigentümerfamilien, dass Porsche immer eine Sonderrolle haben soll.

Unvergessen ist der der Tiefpunkt der Porsche-Familie als Wolfgang Porsche im Juli 2009 im Regen stehend unter Tränen versprach: „Verlassen Sie sich auf mich: Der Mythos Porsche lebt und wird nie untergehen.“ Blume hat den Mythos Porsche geschützt und gepflegt. Selbst in der Corona- und der Chipkrise lieferte er dank strenger Kostendisziplin zweistellige Renditen. So flossen Milliarden vom Porsche-Werk in Zuffenhausen nach Wolfsburg zum Konzern. Und auch der geplante Börsengang hat eine familiäre Komponente: Die Familie sichert sich einen Zugriff auf ihren Mythos Porsche.

Kaum ein Weg führte an Blume vorbei

Blumes Vorgehen zeugt von diplomatischem Geschick sowie gesundem Selbstvertrauen. „Mir geht es weniger um Selbstbewusstsein als um mehr Unternehmertum. Damit sind wir seit Jahren erfolgreich gefahren.“ Der konditionsstarke Teamplayer Blume scharte mit der Zeit immer mehr Führungskräfte und Eigentümer hinter sich.

Denn Blume polarisiert nicht, kann Wogen glätten, ging nie in eine offene Konfrontation mit Konzernchef Herbert Diess. Dass bei einer Ablösung von Diess kaum ein Weg an Blume vorbeiführen würde, war seit Jahren klar. Auch Bosch und ZF dürften aufatmen. Hatte Diess die großen Zulieferer doch gerade bei seinen Alleingängen wie bei der Elektromobilität, der Absage an Hybride oder die Brennstoffzelle häufiger düpiert.

>> Lesen Sie hier: VW-Chef Herbert Diess muss für Porsche-Chef Oliver Blume Platz machen – „Es ist ein glatter Rausschmiss“

Blume hat inzwischen für alle Volkswagenwerke durchgespielt, wie deren Aufgabe im Jahr 2030 aussehen wird. Das ist Grundlage für seine Entscheidungen. Ein gedankliches Mammutunterfangen. Die Fertigung des ersten Elektro-Sportwagens hat Blume kurz nach Amtsantritt durchgedrückt. Vier Jahre von der Idee bis zur Produktion eines völlig neuen Autos mit völlig anderer Technologie, einzigartig für die deutsche Autoindustrie, der viele im Vergleich zu Tesla ihre Rückwärtsgewandtheit vorwerfen.

Der Porsche-CEO stellte den neuen Elektrosportwagen Taycan bei der LA Auto Show in Los Angeles 2019 vor. (Foto: Reuters) Oliver Blume

Blume gelang mit dem Taycan bei Porsche ein Imagewandel. Plötzlich wird die Sportwagenmarke auch bei Umweltschützern hoffähig. Porsche ist heute tatsächlich auf dem Weg, ein nachhaltiger Automobilhersteller zu werden. Bis 2030 will Blume den Elektroanteil bei allen verkauften Autos auf rund 80 Prozent steigern.

„Wo Porsche antritt, fahren wir auf Sieg“, zitiert Blume den Firmengründer Ferdinand Porsche. Zumindest bis zum Börsengang wird Blume noch in Doppelfunktion Porsche-Chef bleiben. Mit Finanzchef Lutz Meschke kann bei Porsche aber auch notfalls jederzeit ein Weggefährte von Blume einspringen.

Auf Siegeskurs bei VW brachte Blume auch eine im Konzern lange vernachlässigte Tugend in der Chefetage: Er führt mit Transparenz und Teamgeist, was ihm schon von Managern der Generation Winterkorn als Schwäche ausgelegt wurde. Es hat recht lange gedauert, bis die Entscheider jetzt endgültig verstanden haben, dass Blumes vermeintliche Schwäche seine Stärke ist. Selbst mit Wendelin Wiedeking, dem gefallenen Porsche-Chef, trifft er sich gelegentlich zum Gedankenaustausch. Blume hat eben seinen ganz eigenen Stil – er hört dem Team zu, bevor er entscheidet und sie führt.

Fragen zu den Turbulenzen in Wolfsburg mochte er nie. Aber dann sagte er doch einmal: „Man muss schon Ruhe bewahren können.“ So wie der Libero im Fußball, nur ist er jetzt nicht mehr der heimliche Spielmacher, sondern der neue 10er von Wolfsburg – weiter vorne im Zentrum des Konzerns.

Mehr: Deutschlands profitabelster Autobauer poliert sich für die Börse auf