 Ozempic: Der gefährliche Hype um ein Diabetes-Medikament erfasst die USA

Trotz starker Nebenwirkungen ist der Wirbel um das Medikament gegen Diabetes so groß, dass Erkrankte um ihre Versorgung fürchten müssen. Ein neues Mittel könnte den Boom noch befeuern.

Hersteller Novo Nordisk macht mit dem Mittel rund ein Drittel seiner Umsätze. (Foto: Reuters) Ozempic-Verpackungen in einer US-Apotheke

New York, Frankfurt Tesla-Chef Elon Musk bekennt sich dazu. US-Showgröße Chelsea Handler hat es eingenommen. Und Ron DeSantis, republikanischer Gouverneur von Florida und möglicher Trump-Rivale, musste gar öffentlich dementieren, dass Ozempic hinter seinem sichtbaren Gewichtsverlust steckt. Das Medikament ist der große Abnehmtrend in den USA. Dabei handelt es sich eigentlich um ein Mittel gegen Diabetes – mit einem erwünschten Nebeneffekt.

Der Hashtag #Ozempic wurde auf Tiktok Hunderte Millionen Mal aufgerufen. Das Mittel war sogar jüngst bei der Oscar-Verleihung Thema: Moderator Jimmy Kimmel witzelte, alle sähen so schlank aus, dass er sich frage: „Ist Ozempic auch für mich richtig?“ Das Medikament von Novo Nordisk ist unter Promis und gewöhnlichen Amerikanern so beliebt, dass die Arzneimittelaufsicht FDA im März die Versorgung von Diabetikern zeitweise in Gefahr sah.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen