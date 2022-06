Pandemie USA lassen Corona-Impfstoffe von Moderna und Pfizer für Kleinkinder zu

Covid-Impfung in den USA

Frankfurt Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat am Freitag die beiden Covidimpfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna für den Einsatz bei Kleinkindern ab sechs Monaten zugelassen. Zuvor hatte sich ein Expertengremium der Behörde einstimmig für die Zulassung ausgesprochen.

Auch in Europa haben die beiden Unternehmen Zulassungsanträge für diese Altersgruppe eingereicht. Eine Entscheidung der zuständigen europäischen Arzneimittelagentur könnte ebenfalls in den nächsten Wochen anstehen.

Anders als beim Einsatz der Impfstoffe für Erwachsene setzen die beiden Unternehmen beim Kleinkinder-Impfstoff auf unterschiedliche Impfstrategien. Moderna hat für die Altersgruppe bis sechs Jahre ein Verfahren mit zwei Impfungen in einer Dosierung von jeweils 25 Mikrogramm getestet. Das entspricht einem Viertel der regulären Dosierung von 100 Mikrogramm bei Erwachsenen.

Die damit hervorgerufene Immunreaktion und die Antikörperkonzentration bei den Kleinkindern entsprachen nach Angaben des Unternehmens dem Niveau, das man zuvor bei jungen Erwachsenen beobachtet hat.

Die Impfeffektivität, also die relative Reduktion des Infektionsrisikos, wurde von der FDA mit 36,8 Prozent bei den Zwei- bis Sechsjährigen und mit 50,6 Prozent bei Kleinkindern im Alter von sechs Monaten bis zwei Jahren ermittelt.

Die im Vergleich zur Originalstudie bei Erwachsenen deutlich geringere Effektivität wird dabei auf die Tatsache zurückgeführt, dass die Studie im Rahmen der Omikron-Welle durchgeführt wurde. Die bisher zugelassenen Covidimpfstoffe wirken gegen die Omikron-Variante weniger stark als gegen frühere Virusformen.

Corona-Impfung für Kleinkinder: Drei Impfungen mit Biontech/Pfizer

Pfizer und Biontech testeten ihren Impfstoff in einer deutlich geringeren Dosierung von nur drei Mikrogramm je Impfung. Dabei hatte sich allerdings herausgestellt, dass eine zweifache Impfung nur ungenügende Immunreaktionen erzeugte. Die beiden Unternehmen entschlossen sich daher, ihre Studie auf eine Dreifachimpfung mit der Drei-Mikrogramm-Dosis auszuweiten.

Dieses Impfregime brachte schließlich eine ähnlich starke Immunreaktion wie die Impfung bei Jugendlichen. Die Effektivität wurde mit 80,4 Prozent angegeben, wobei die Berechnung auf drei Infektionsfällen in der Gruppe der geimpften Kinder und sieben Fällen in der Placebo-Gruppe basierten.

Angesichts der vergleichsweise geringen Zahl von Infektionsfällen in beiden Studien beurteilten die Experten die Impfstoffe primär auf Basis der gemessenen Immunreaktionen und Antikörperkonzentrationen.

Das Sicherheitsprofil wurde für beide Impfstoffe als vorteilhaft beschrieben. Die Zahl der Nebenwirkungen bewegte sich danach jeweils in etwa auf dem Niveau, das auch in der Placebo-Gruppe beobachtet wurde.

Experten sehen mehr Nutzen als Risiken

Die relativ schwache Wirkung des Biontech/Pfizer-Vakzins nach nur zwei Dosen wurde von manchen Experten im Beratergremium der FDA kritisch hinterfragt. Dessen ungeachtet bescheinigten sie beiden Impfstoffen in den vorgesehenen Dosierungen von zwei beziehungsweise drei Impfungen ein insgesamt positives Verhältnis von Nutzen und Risiken bei den Kleinkindern.

Sowohl für den Impfstoff von Moderna als auch für das Vakzin von Biontech und Pfizer empfahlen die FDA-Berater mit 21 zu null Stimmen eine Erweiterung der bestehenden Notfallzulassungen auf die Altersgruppe der Kleinkinder ab sechs Monaten.

Der Personenkreis, der für eine Impfung mit einem der beiden mRNA-basierten Vakzine in Betracht kommt, wird im Falle einer offiziellen Zulassung in den USA um etwa elf Millionen Kinder erweitert. In Deutschland wäre eine entsprechende Zulassung für etwa 3,6 Millionen Kleinkinder relevant.

