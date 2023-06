Patentrechte Neuer Patentstreit um Corona-Impfstoff gegen BioNTech, Pfizer und Moderna

Promosome beschuldigt die großen Covid-Impfstoffhersteller, Patentrechte verletzt zu haben. Moderna, Pfizer und BioNTech haben dies in der Vergangenheit bestritten.

Biontech, Moderna und Pfizer verdienten Milliarden an ihren Covid-19-Impfstoffen. (Foto: IMAGO/Beautiful Sports) Covid-Impfstoff

Washington Die US-Biotech-Firma Promosome sieht seine Patente durch die milliardenfach verkauften Corona-Impfstoffe der Hersteller Moderna, Pfizer und BioNTech verletzt. Die Unternehmen hätten es „versäumt, Promosome für die Entwicklung einer bahnbrechenden Technologie das gegeben, was es verdient“, teilte der Anwalt von Promosome am Dienstag bei der Klageeinreichung an einem Bundesgericht in San Diego mit.

Die Impfstoffhersteller hätten die von Promosome entwickelte Technologie kopiert, die es ermöglicht, mRNA in so kleinen Dosen herzustellen, dass sie sicher und wirksam in den Impfstoffen verwendet werden kann, hieß es in der Begründung. Promosome verlangt einen Anteil der Lizenzgebühren. Moderna, Pfizer und BioNTech reagierten nicht sofort auf Anfragen zur Stellungnahme zu der Klage.

Der US-Pharmariese Pfizer hat im vergangenen Jahr mit dem in Partnerschaft mit dem Mainzer Unternehmen BioNTech entwickelten Corona-Impfstoff Comirnaty 37,8 Milliarden Dollar verdient. Moderna nahm mit seinem Impfstoff Spikevax rund 18,4 Milliarden Dollar ein.

Promosome führt in der Klageschrift an, sich zwischen 2013 und 2016 mit Moderna getroffen zu haben, um über eine Lizenzierung seiner Technologie zu sprechen. Ebenso habe der Präsident von Promosome diese 2015 einem leitenden BioNTech-Wissenschaftler vorgeführt. Mit keinem der beiden Hersteller ist laut dem in San Diego und New York ansässigen Unternehmen ein Lizenzvertrag zustande gekommen. Moderna, Pfizer und BioNTech haben in der Vergangenheit die Verletzung anderer Patente bestritten. Mehr: mRNA-Impfstoff senkt Hautkrebs-Rückfallrisiko deutlich