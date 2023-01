Patria Rüstungskonzern will Bundeswehr-Radpanzer in Deutschland bauen

Berlin Der finnische Rüstungskonzern Patria kann sich Hoffnungen auf einen Großauftrag aus Deutschland machen. Die Bundeswehr soll den Patria 6x6 erhalten, der die in die Jahre gekommenen Fuchs-Panzer ersetzen soll. Eine entsprechende Absichtserklärung gibt es bereits.

Von dem Fuchs hat das Heer noch 825 Einheiten im Einsatz, die unter anderem als Spähfahrzeug oder Truppentransporter genutzt werden. Für Patria spricht laut deutschen Militärs, dass diese vergleichsweise günstig und schnell beschafft werden könnten.

Bei einem Besuch in Berlin zeigte sich Vorstandschef Esa Rautalinko dafür offen, die deutsche Industrie einzubinden. „Wir müssen nicht eine weitere eigene Produktion aufbauen, was Geld spart“, sagte er im Gespräch mit dem Handelsblatt. Außerdem könnte ein Partner auch den Service für den Patria 6x6 übernehmen.

Mit einem Jahresumsatz von zuletzt 550 Millionen Euro ist Patria im Branchenvergleich eher klein. Über Kooperationen könnte das Unternehmen seine Kapazitäten ausweiten. Aus Branchensicht kämen die Hersteller Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und Rheinmetall infrage, da beide über die nötige Erfahrung im Panzerbau verfügen.

Ohne wird es nicht gehen: Die bisherige Jahresproduktion von Patria liegt laut Vorstandschef Rautalinko bei 40 Fahrzeugen. Einen Auftrag aus Deutschland könnten die Finnen damit nicht abdecken. Das Modell Fuchs ist bei der Bundeswehr seit Jahrzehnten im Einsatz, ein Nachfolger wird daher benötigt.

Der Patria ist das von der Bundeswehr favorisierte Gerät, da der Radpanzer ausgereift ist. Ein Zuschlag könnte schnell erfolgen, da der Bund fertig entwickeltes Gerät ohne Ausschreibung bestellen kann. Die Anschaffung will die Regierung aus dem regulären Verteidigungshaushalt bestreiten und nicht über Sondervermögen, das für eine schnelle Nachrüstung nach dem Ausbruch des Ukrainekriegs geschaffen wurde.

Ein Ersatz für das in die Jahre gekommene Modell wird gesucht. (Foto: IMAGO/Sven Eckelkamp) Bundeswehr-Fuchs als Transportpanzer

Die Bundeswehr würde mit dem Patria ein bewährtes Modell erhalten: Der Radpanzer ist modular aufgebaut und kann so für verschiedene Aufgaben ausgerüstet werden. Denkbar ist neben dem Transport von Truppen auch ein Einsatz als Spürpanzer oder für die Versorgung von Verwundeten. „Wir haben ein fertig entwickeltes Produkt, das wir an die nationalen Bedürfnisse anpassen können“, sagte Rautalinko.

Zu den Nutzern des Radpanzerns gehören neben Finnland und Norwegen auch Lettland, die Slowakei und Tschechien. Zuletzt meldete Japan sein Interesse an dem Gefährt an. Auch dort, so betonte der Vorstandschef, sei die lokale Industrie ins Boot geholt worden.

Rautalinko wirbt für mehr europäische Projekte

Auch wenn die Skandinavier den Auftrag der Bundeswehr ohne umfangreiche Ausschreibung erhalten dürften, so ziehen sich solche Beschaffungsprozesse lange hin. „Wir sind in Europa an der Stelle einfach zu langsam“, sagte Patria-Chef Rautalinko. Die USA seien da besser aufgestellt. „Dort geht es schneller.“

Ein Weg für eine Lösung sind für ihn einheitliche Plattformen, auf deren Basis möglichst viele Länder ihre Streitkräfte ausrüsten könnten. „Wir sollten Projekte europaweit auflegen, damit würden diese deutlich günstiger und besser werden“, sagt Rautalinko. Bei dem Prozess könnte jeder Hersteller die Fertigkeiten anbieten, die für das jeweilige System benötigt würden.

Sorgen, dass ein Konzern leer ausgehen könnte, hat Rautalinko nicht. „Der Bedarf in Europa ist so groß, dass wir uns der Frage stellen müssen, wie wir diesen bedienen können.“ Patria ist mehrheitlich im Besitz des finnischen Staates, beteiligt ist zudem das Rüstungsunternehmen Kongsberg aus Norwegen.

