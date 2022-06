Paul Gao Mercedes holt chinesischen McKinsey-Manager als Chief Strategy Officer

Der Autobauer schafft eine neue Funktion für den Top-Berater. Die Personalie dürfte auch eine Reaktion auf das schwieriger werdende Chinageschäft sein.

Der McKinsey-Berater wird neuer Chief Strategy Officer bei Mercedes-Benz. (Foto: Mercedes-Benz) Paul Gao

München Mercedes-Vorstandschef Ola Källenius holt sich einen ausgewiesenen Experten für China und Südostasien an die Seite. Wie der Stuttgarter Autobauer am Dienstag mitteilte, wird der McKinsey-Manager Paul Gao künftig als Chief Strategy Officer bei Mercedes fungieren. Diese Position wurde neu geschaffen. Gao startet am 1. Juli und berichtet direkt an Källenius.

Der Manager mit einem Hongkong-Pass hat in den USA und China studiert. Gao spricht fließend Englisch und Mandarin und ist seit mehr als zwei Jahrzehnten als Berater tätig. Seit 2003 ist der Manager in Hongkong für McKinsey tätig, zuletzt als Senior Partner. Zu seinen Klienten zählten große internationale Autobauer und Zulieferer ebenso wie chinesische Anbieter.