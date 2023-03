Personalchefin Filiz Albrecht Erste Frau in der Bosch-Führung geht vorzeitig

Stuttgart Die Personalchefin und erste Frau in der obersten Konzernführung von Bosch, Filiz Albrecht, verlässt das Unternehmen vorzeitig zum 31. März. Sie stehe nicht für eine Vertragsverlängerung ab 2024 zur Verfügung, der Schritt der 51-Jährigen geschehe „auf eigenen Wunsch und aus Gründen der persönlichen Lebens- und Karriereplanung“, teilte der weltgrößte Autozulieferer am Donnerstag mit.

Die Managerin, die vom Filterspezialisten Mann+Hummel gekommen war, war damit gerade einmal gut zwei Jahre lang im Amt. Sie war zudem für Umweltschutz und Nachhaltigkeit, Recht, Compliance Management, Informationssicherheit sowie Datenschutz und das Bosch-Geschäft in Indien zuständig. In der obersten Bosch-Spitze haben die Manager immer auch noch regionale Verantwortung.

Sie blicke mit Dankbarkeit auf die Jahre bei Bosch zurück, sagte Albrecht. Zu ihren weiteren Plänen sagte sie nichts. In ihre kurze Amtszeit fallen Qualifizierungsmaßnahmen für die Beschäftigten in der Transformation zur Elektromobilität und Smart-Work-Ansätze.

„Es erfüllt mich mit Stolz, dass die Arbeitgeberattraktivität von Bosch weiter zugenommen hat und das Unternehmen heute bevorzugter Arbeitgeber auch im Bereich Softwareentwicklung ist“, sagte Albrecht.

„Für ihre wichtigen Weichenstellungen in einer von Pandemie, fundamentalen Umwälzungen in unseren Märkten und digitaler Transformation geprägten Phase danken wir ihr ausdrücklich“, sagte Bosch-Chef Stefan Hartung. Auch Aufsichtsratschef Stefan Asenkerschbaumer lobte ihre „vorausschauende und empathische Herangehensweise“, er respektiere und bedauere ihren Austritt.

>> Lesen Sie auch: Bosch-Personalchefin Filiz Albrecht prüft mit diesen zwei Fragen, ob eine Führungskraft passt

Personalberater schauen allerdings sehr kritisch auf solch kurze Verweildauern von Topmanagern. Der Sprung vom Familienunternehmen Mann+Hummel zu einem gemessen am Umsatz über 20-mal größeren Weltkonzern war jedenfalls groß. Vom Unternehmen war keine Kritik zu hören. Sie ist bei Bosch allenfalls indirekt an der Wahl des Nachfolgers zu erahnen.

Bosch: Stefan Grosch wird neuer Personalchef

Mit Stefan Grosch, 56, folgt ihr ein gestandener Bosch-Manager im Amt. Das Eigengewächs ist seit über 30 Jahren bei dem Automobilzulieferer, der zuletzt einen Jahresumsatz von 88 Milliarden Euro verzeichnete.

Nach Führungsaufgaben in Werken in Spanien und Brasilien verantwortete Grosch in der Zentrale unter anderem die Unternehmensrevision, bevor er 2017 als Arbeitsdirektor mit Zuständigkeit auch für Finanzen und Einkauf in die Geschäftsführung der Robert Bosch Automotive Steering GmbH eintrat. Seit Oktober 2022 ist er Mitglied des Bereichsvorstands im Geschäftsbereich Powertrain Solutions, zuständig für kaufmännische Aufgaben.

>> Lesen Sie auch: Arbeitnehmer fordern Zukunftskonzept für alle deutschen Bosch-Standorte

Offenbar sind jetzt Fähigkeiten gefragt, auch in der Personalführung genauer zu rechnen. In Deutschland stehen bei der Transformation zur Elektromobilität in der gesamten Autoindustrie Tausende Jobs auf der Kippe – einerseits weil beim elektrischen Antriebsstrang deutlich weniger Arbeitskräfte gebraucht werden als für die komplexeren Verbrennungsmotoren.

Andererseits steigt der Kostendruck enorm, weil es viel mehr Anbieter und damit großen Preiswettbewerb um die neuen Aufträge gibt. Das erhöht wiederum den Verlagerungsdruck ins Ausland deutlich. Das alles sind keine einfachen Aufgaben für den neuen Personalchef und seine Kolleginnen in der Branche.

Albrecht ist nicht die einzige Personalchefin in der Autozulieferindustrie, die nicht mehr weitermacht. Sabine Jaskula, 55, hatte im Februar ebenfalls angekündigt, ihren zum Jahresende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Jaskula war 2019 von Continental gekommen und als erste Frau in den ZF-Vorstand gewechselt.

Ebenso Anke Felder, 50: Sie war die erste Frau in der Geschäftsführung von Mahle. Sie hatte sich entschieden, ihren zum Jahresende 2022 auslaufenden Dreijahresvertrag beim viertgrößten Autozulieferer nicht zu verlängern. Nur noch Continental-Personalchefin Ariane Reinhart, 53, ist die Konstante unter den Personalchefinnen der vier größten Autozulieferer.

Mehr: VW drängt in einen Milliardenmarkt von Zulieferern wie Bosch, Vitesco und Valeo – der Wettbewerb verschärft sich