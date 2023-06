 PFAS: BASF droht Milliardenklage in den USA

Düsseldorf Für Industriekonzerne könnten sogenannte „Ewigkeitschemikalien“ zur Milliardenfalle werden. Während die EU gegenwärtig ein weitreichendes Verbot der Stoffgruppe vorantreibt, werden in den USA bereits Hersteller verklagt. Bei den Stoffen handelt es sich um PFAS-Chemikalien, die schwer oder gar nicht in der Natur abbaubar sind. Sie werden mit Umweltverschmutzung und Gesundheitsrisiken in Verbindung gebracht. Auch die deutsche BASF gehört zu den Beklagten.

Drei amerikanische Chemiekonzerne haben sich jetzt auf einen ersten außergerichtlichen Vergleich wegen Verunreinigungen mit PFAS geeinigt. Sie zahlen Entschädigungen in einer Höhe von 1,2 Milliarden Dollar an Kommunen, in denen Trinkwasser mit den Stoffen verunreinigt wurde. In einer gemeinsamen Erklärung teilten die Unternehmen Chemours, Dupont und Corteva mit, sie hätten „eine grundsätzliche Einigung“ erzielt, um alle Klagen beizulegen.

Auf eine noch deutlich größere Vergleichssumme steuert der US-Konzern 3M zu. Laut Berichten in US-Medien wird 3M im Rechtsstreit mit mehreren US-Städten um mit PFAS verunreinigtes Trinkwasser insgesamt zehn Milliarden Dollar zahlen. Die Einigung müsse noch von einem Richter bestätigt werden, weshalb der Vergleich nicht offiziell bestätigt werde.

PFAS-Chemikalien: Gegen BASF liegen 2200 Klagen vor

Bei den Verfahren geht es um die Verunreinigung von Wasser mit Feuerwehr-Löschschäumen, die PFAS enthalten. Wegen der „Ewigkeitschemikalien“ in den Schäumen wird auch BASF in den USA auf Schadenersatz von Kommunen und auf Bundesebene verklagt. Der Ludwigshafener Konzern hat diese Last durch die Übernahme der Schweizer Ciba Specialty Chemicals im Jahr 2009 geerbt.

BASF ist Stand Januar 2023 in über 2200 Fällen beklagt. Der Konzern wollte aktuell keinen Kommentar dazu abgeben, ob er ebenfalls einen außergerichtlichen Vergleich anstrebt. Im jüngsten Geschäftsbericht führt BASF an, man könne derzeit weder den Ausgang dieser Verfahren abschätzen noch potenzielle Maßnahmen durch Regulierungsbehörden vorhersagen. „Ein ungünstiger Ausgang könnte erhebliche Auswirkungen auf das Ergebnis von BASF haben“, heißt es dort.

Insgesamt drohen Herstellern in den USA noch weitere milliardenschwere Schadenersatzzahlungen, erwarten die Rechtsexperten der Finanznachrichten-Agentur Bloomberg. Prozesse und Vergleiche könnten zu einer der teuersten juristischen Auseinandersetzungen in den USA werden. In Justizkreisen wird bereits vom „neuen Glyphosat“ gesprochen: Die umstrittene Chemikalie zur Unkrautvernichtung hat den Hersteller Bayer bisher mehr als zehn Milliarden Euro zur Beilegung von Klagen gekostet.

Der Hersteller will aus der Produktion von PFAS-Stoffen aussteigen. (Foto: Reuters) Logo des US-Konzerns 3M:

PFAS-Verbindungen – die Abkürzung steht für per- und polyfluorierte Alkylverbindungen – werden für die Herstellung zahlreicher Industrie- und Konsumprodukte verwendet. Die Stoffgruppe umfasst mehr als 10.000 verschiedene Stoffe. Viele Behörden warnen vor den Folgen. „Die Chemikalien greifen oft in Ökosysteme ein und können Pflanzen, Tiere und Menschen schädigen“, heißt es beim deutschen Umweltbundesamt.

Die US-Umweltbehörde Environmental Protection Agency (EPA) fordert bereits neue Standards, um das Vorkommen der Substanzen im Trinkwasser zu begrenzen. Sie sieht eine Gefahr für die Gesundheit. Mehrere US-Bundesstaaten und andere Länder haben Stoffgruppen von PFAS bereits verboten.

Niederlande fordern Schadenersatz von 3M

In Europa plant die EU-Kommission ein weitgehendes Verbot der Chemikalien. Doch das hätte Folgen: Viele „Ewigkeitschemikalien“ sind entscheidende Stoffe für Lithiumbatterien, Windräder, Brennstoffzellen und Computerchips – und für PFAS gibt es bislang zumindest in den Hightech-Anwendungen keine Alternative. Ende Mai warnte der Maschinenbauverband VDMA in einem Positionspapier vor den Folgen eines solchen Verbots, auch der Verband der Elektronikindustrie (ZVEI) mahnte, dass die Chipindustrie in Europa gefährdet sei.

Schon jetzt aber drohen Herstellern auch in Europa rechtliche Folgen. Die niederländische Regierung kündigte in der vergangenen Woche an, von 3M einen Ausgleich für Schäden zu fordern, die durch Chemikalien in einem niederländischen Meeresarm entstanden waren. 3M hat bereits 571 Millionen Euro an die belgische Region Flandern zahlen müssen, nachdem aus einer Fabrik in der Nähe von Antwerpen Chemikalien ausgetreten waren. Der US-Konzern hat mittlerweile angekündigt, die Produktion von PFAS einzustellen.

Erstpublikation: 08.06.2023, 15:32 Uhr