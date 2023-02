Pfizer Angeblicher Milliarden-Deal – Pharmaindustrie steht vor Übernahmewelle

Für die Übernahme des Krebsmittel-Spezialisten Seagen könnte der US-Konzern deutlich mehr als 30 Milliarden Dollar zahlen. Experten rechnen für 2023 mit vielen großen Deals.

Bei dem US-Pharmakonzern laufen wichtige Patente aus. (Foto: Bloomberg) Im Labor von Pfizer

Frankfurt In der Pharmabranche bahnt sich womöglich eine weitere Großübernahme an. Der US-Konzern Pfizer führt einem Bericht des „Wall Street Journal“ (WSJ) vom Montag zufolge Gespräche über eine Übernahme des Biotech-Unternehmens Seagen.

Die Verhandlungen befinden sich laut WSJ noch in einem frühen Stadium. Im Erfolgsfall könnten sie aber zu einem Deal im Volumen von deutlich mehr als den 30 Milliarden Dollar führen, mit denen Seagen zuletzt an der Börse bewertet wurde. Die Aktie des US-Unternehmens, das sich vor allem auf die Entwicklung von Krebsmedikamenten konzentriert, legte in Reaktion auf die Meldung zum Handelsstart allerdings bereits um gut elf Prozent zu.

Eine Übernahme in dieser Größenordnung wäre der zweite Pharmadeal in zweistelliger Milliardenhöhe innerhalb weniger Monate und damit ein weiteres Signal dafür, dass sich die Aktivitäten mit Fusionen und Übernahmen (M&A) in der Pharmaindustrie wieder intensivieren.

Pharmaindustrie: PwC-Experten rechnen mit Deals von bis zu 40 Milliarden Dollar Größe