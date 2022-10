Infrastruktur und Dienstleister in Bergkamen, Wuppertal und Berlin könnten an einen externen Betreiber gehen. Die Einnahmen sind bereits verplant.

In Wuppertal wird unter anderem der Bestseller Xarelto, ein Mittel zur Gerinnungshemmung, hergestellt. (Foto: dpa) Bayer in Wuppertal

Frankfurt Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer startet Finanzkreisen zufolge einen Verkaufsprozess für Infrastruktur sowie Ver- und Entsorgungsdienstleister an seinen wichtigsten deutschen Pharmastandorten. Der Leverkusener Konzern will so Kapital freisetzen, um im Pharmasegment in zukunftsträchtige Produkte zu investieren.

Einige Hundert Millionen Euro könnten Bayer bei einem Deal zufließen, bei dem das Unternehmen etwa die Versorgung seiner Standorte mit Strom, Gas, Wärme und Wasser in externe Hände geben würde, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

Bayer hat bereits mit möglichen Bietern Kontakt aufgenommen. Dazu gehören vor allem Spezialfirmen, die an anderen Chemie- oder Pharmaproduktionsparks Infrastrukturdienstleistungen erbringen, wie etwa Currenta, Infrareal, Getec oder Remondis. Mit einem Deal wird allerdings erst nächstes Jahr gerechnet. Bayer lehnte eine Stellungnahme ab.

