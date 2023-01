Pharmabranche Größter Zukauf in der Geschichte von Biontech: Mainzer übernehmen britisches Start-up Instadeep

Mit der Übernahme verstärkt sich Biontech im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Die KI der Briten soll bei der Entwicklung neuer Impfstoffe helfen.

Ziel sei es, Biontech zu einem Technologieunternehmen zu machen, in dem KI nahtlos in die Arbeit integriert sei. (Foto: imago images/photothek) Biontech-Gründer Ugur Sahin

Frankfurt Mit der bisher größten Akquisition in der Firmengeschichte will Biontech sein Engagement im Bereich der Künstlichen Intelligenz ausbauen. Für 362 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 410 Millionen Euro) in bar übernimmt der Mainzer Impfstoffpionier seinen britischen Kooperationspartner Instadeep. Darüber hinaus hat Biontech den bisherigen Eignern des britischen Start-ups weitere erfolgsabhängige Zahlungen von bis zu 200 Millionen Pfund zugesagt.

Ziel der Übernahme sei es, eine weltweit führende Plattform für die KI-basierte Entwicklung von neuen Impfstoffen und Immuntherapien zu schaffen. Diese Plattform will Biontech unternehmensweit und in verschiedenen Forschungsfeldern für die Suche nach innovativen Therapien nutzen.

„Die Akquisition von Instadeep erlaubt es uns, die schnell wachsenden Fähigkeiten im Bereich der Künstlichen Intelligenz in unsere Technologien, Forschung und Entwicklungsprojekte zu integrieren“, kommentierte Biontech-Chef und -Gründer Ugur Sahin den Zukauf. Ziel sei es, Biontech zu einem Technologieunternehmen zu machen, in dem KI nahtlos in alle Aspekte der Arbeit integriert sei.