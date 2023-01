Pharmabranche Hype oder Lebensretter? Künstliche Intelligenz soll Medikamenten-Suche revolutionieren

Pharmakonzerne investieren in künstliche Intelligenz, die ihnen in der Forschung helfen soll.

Frankfurt Nach der IT-Industrie verstärkt nun auch die Pharmabranche ihre Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI). Das zeigen etliche in den vergangenen Wochen abgeschlossene Übernahmen und Allianzen. Die Pharmafirmen versprechen sich davon eine zielgerichtetere und schnellere Arzneisuche.

Bisher haben computer- und datengestützte Verfahren die großen Erwartungen in der Medizin bei Weitem noch nicht erfüllt, denn die biologischen Prozesse im Körper sind sehr komplex. Pharmamanager sehen die Technologie aber bald auf einem neuen Level. „Wir erreichen ein Stadium, wo der Fortschritt im Bereich KI mit unseren Kompetenzen in der Medikamentenentwicklung verbunden werden muss“, sagt Biontech-Chef Ugur Sahin.

Das erfolgreiche deutsche Biotechunternehmen ist zuletzt mit der Übernahme des britischen KI-Start-ups Instadeep vorgeprescht, mit dessen Hilfe nun neuartige Impfstoffe und Biopharmazeutika gegen Krebs und Infektionskrankheiten gefunden werden sollen.

Nahezu zeitgleich verkündete Bayer die Übernahme der schottischen Firma Blackford Analysis, die sich mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Radiologie befasst. Der Leverkusener Konzern vereinbarte zudem eine Partnerschaft mit dem Google-Mutterkonzern Alphabet. Ziel ist es, die frühe Wirkstoffforschung mit dem Einsatz von Machine-Learning-Modellen in der Google-Cloud zu beschleunigen.

Sanofi vereinbarte im November bereits seine dritte, potenziell milliardenschwere Allianz auf dem Gebiet innerhalb eines Jahres. In diesem Fall verbündete sich der französische Pharmakonzern mit der auf KI-basierte Wirkstoffsuche spezialisierten US-chinesischen Firma Insilicio. Zuvor hatte Sanofi bereits größere Allianzen mit der britischen Exscientia und der US-Firma Atomwise besiegelt.

Pharmamanager bewerten Künstliche Intelligenz als wichtigste disruptive Technologie für die Industrie, wie eine neue Umfrage der britischen Analyse- und Consultingfirma Global Data zeigt. Mehrere Hundert junge Start-ups bieten inzwischen KI-Systeme und -Verfahren an, einige dieser Firmen sind sogar selbst ins Arzneigeschäft eingestiegen.

Big-Data-Analysen und Verfahren des maschinellen Lernens versprechen für die Medikamenten-Entwicklung Vorteile auf mehreren Ebenen. Etwa bei der Suche nach molekularen Zielen und bei der Auswahl potenzieller Arzneiwirkstoffe. Die riesigen Mengen an Daten aus der Genanalyse sind ohne rechnergestützte Verfahren gar nicht mehr zu bewältigen.

Auch für die Analyse von Proteinen gewinnt die Technologie stark an Bedeutung. Die Alphabet-Tochter Deepmind etwa sorgte im vergangenen Jahr für einiges Aufsehen mit einem System, das die räumliche Struktur von Proteinen anhand der zugrunde liegenden Gensequenzen berechnen kann. Die Technologie ist damit geeignet, biochemische Basisforschung deutlich zu beschleunigen. Mit ihrer Hilfe können komplexe Proteine designt werden, aber auch kleinere, chemisch synthetisierbare Substanzen.

Doch ungeachtet aller Fortschritte und Begeisterung bleibt es schwierig, die Leistungsfähigkeit der Technik in der Medikamentenforschung abzuschätzen. Das Arbeitsgebiet erwies sich in der Vergangenheit als notorisch anfällig für Hypes und überzogene Erwartungen.

Bereits 1981 feierte die US-Zeitschrift „Forbes“ die computerbasierte Medikamentenentwicklung als „die nächste industrielle Revolution“. Zwei Jahrzehnte später versprachen junge Genom-Analysefirmen einen radikalen Umbruch in der Arzneimittelentwicklung auf Basis ihrer Gendaten. Beides entpuppte sich als Illusion.

Pharmabranche investiert Milliarden Dollar in KI

Seit Mitte des letzten Jahrzehnts hat die Branche bereits mehr als eine Milliarde Dollar an direkten Zahlungen in Allianzen mit KI-Spezialisten investiert und weitere rund 40 Milliarden Dollar an erfolgsabhängigen Prämien zugesagt. Doch auch das brachte keine klar erkennbare Verbesserung der Forschungseffizienz.

Der Output der globalen Pharmabranche an neuen Wirkstoffen ist in der ersten Hälfte des letzten Jahrzehnts zwar gewachsen, stagniert seither aber auf dem erhöhten Niveau und ging im vergangenen Jahr sogar um rund ein Viertel zurück.

Etliche Unternehmen, die sich bereits im letzten Jahrzehnt lautstark auf Digitalisierungsstrategien stürzten, haben im Wettbewerb seither sogar eher an Boden verloren. Novartis-Chef Vas Narasimhan etwa, der den Baseler Konzern schon 2018 auf dem Weg zum „Medizin- und Datenwissenschaftsunternehmen“ wähnte, kämpft in diesen Tagen mit Schwächen im Produktsortiment und muss das Pharmageschäft reorganisieren.

Der Darmstädter Merck-Konzern besiegelte bereits Anfang 2017 eine Big-Data-Allianz mit dem US-Datenspezialisten Palantir, um Arzneimittel schneller zu entwickeln, zu vermarkten und bereitzustellen. Doch die Palette an Produktkandidaten in der Pharma-Pipeline von Merck hat sich seither nicht vergrößert, sondern halbiert.

Investoren begegnen dem Sektor skeptisch – ungeachtet der jüngsten Welle an Deals. Börsennotierte Pharma-KI-Spezialisten wie Relay Therapeutics, Exscientia oder Benevolent AI haben seit Ende 2021 zwischen 30 und 60 Prozent an Wert verloren.

Die Komplexität der Biologie

Eine zentrale Herausforderung für KI-Systeme in der Pharmaforschung erwächst nach wie vor aus der enormen Komplexität der biologischen Vorgänge im menschlichen Körper. Sie können in den Computer-Modellen und Algorithmen bisher nicht zuverlässig abgebildet werden, weil es vielfach sowohl an Daten als auch an Kenntnissen über die klinische Relevanz von Daten fehlt.

Die Bioinformatiker Andreas Bender und Isidro Cortés-Ciriano sehen darin eine Achillesferse beim Einsatz von KI-Systemen in der Pharmaforschung. „Um das Feld wirklich voranzubringen, brauchen wir ein besseres Verständnis der Biologie“, schreiben sie in einer umfangreichen Analyse von KI-basierten Forschungsansätzen.

Ein typisches Problem ergibt sich etwa daraus, dass Computermodelle inzwischen zwar sehr gut berechnen können, ob Wirkstoffkandidaten an ein bestimmtes Zielmolekül andocken können. Über die Eignung als Medikament sagt das indessen noch wenig aus.

Es kommt vielmehr auch auf zahlreiche andere Faktoren an, etwa darauf, ob sie im Stoffwechsel überhaupt überleben, in welchen Zellen sie aufgenommen werden, wie sie mit anderen Molekülen und Prozessen in den Zellen interagieren, wie sie abgebaut oder angereichert werden.

Zwar befinden sich nach manchen Schätzungen inzwischen deutlich mehr als 100 KI-basierte Produkte in klinischen Tests. Aber dabei handelt es sich fast durchweg um sehr frühe Studien, die noch kaum Belege für die grundlegende Wirksamkeit liefern konnten.

Absehbar aber ist: Sowohl die Datenbasis als auch die Leistungsfähigkeit der KI-Verfahren werden sich nach und nach weiter verbessern. Deswegen stecken die großen Pharmakonzerne in dem Gebiet jetzt ihre Claims ab.

