Pharmabranche Immun-Waffen gegen Krebs – Biotechfirma Affimed meldet positive Studiendaten

Das Heidelberger Unternehmen geht einen anderen Weg als die meisten Krebsspezialisten. Nun treibt Affimed seinen Ansatz gemeinsam mit der US-Firma Artiva voran.

Das Biotech-Unternehmen Affimed konzentriert sich im Kampf gegen Krebs auf die Aktivierung des angeborenen Immunsystems. (Foto: imago images / Westend61) Forschung im Labor

Frankfurt Die Waffen des angeborenen Immunsystems im Kampf gegen Krebs zu nutzen – dieses Ziel verfolgt die Heidelberger Biotechfirma Affimed. Am Donnerstag gab das Unternehmen neue positive Studiendaten für seinen am weitesten fortgeschrittenen Wirkstoffkandidaten bekannt.

Dieser wird unter anderem gegen wiederkehrenden Lymphdrüsenkrebs, das sogenannte Hodgkin-Lymphom, erforscht. In einer frühen klinischen Studie wurde bei mehr als 70 Prozent der Patienten ein vollständiger Rückgang der Krebserkrankung festgestellt.

Affimed hat ein spezielles Molekül entwickelt, einen „Innate cell engager“. Dieses kann Tumorzellen erkennen und mit natürlichen Killerzellen (NK-Zellen) des Immunsystems zusammenbringen, damit diese die Krebszellen zerstören. Das Molekül ist ein sogenannter bispezifischer Antikörper, der sich gleichzeitig an zwei verschiedene Strukturen binden kann – in diesem Fall an die natürliche Killerzelle wie auch an die Tumorzelle.

Komplette Genesung bei 71 Prozent der Patienten