Pharmabranche Laborausrüster Sartorius wächst langsamer als erwartet – Aktie stürzt ab

Der coronabedingte Nachfrageboom der vergangenen beiden Jahre bei dem Dax-Konzern ebbt ab. Sartorius ist beim erwarteten Umsatzwachstum nun etwas vorsichtiger.

Der Laborausrüster hatte in den vergangenen beiden Coronajahren vor allem in der Sparte Bioprocess Solutions von der hohen pandemiebedingten Nachfrage profitiert. (Foto: Sartorius) Labor von Sartorius

Frankfurt Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius ist im dritten Quartal langsamer als von den Märkten erwartet gewachsen. Für das Umsatzwachstum peilt das Unternehmen in diesem Jahr nun die untere Hälfte der bisher prognostizierten Bandbreite von neun bis 15 Prozent an, wie Sartorius am Mittwochmorgen mitteilte. Das sorgte an der Börse für eine heftige Kursreaktion. Die Aktie des Dax-Konzerns stürzte am Vormittag zeitweise um knapp 15 Prozent ab.

Sartorius-Chef Joachim Kreuzburg hatte bereits seit Längerem angekündigt, dass sich das Wachstum des Unternehmens in diesem Jahr verlangsame, weil die coronabedingte Nachfrage nach den Produkten des Unternehmen zurückgehen werde.

Dennoch wächst das Unternehmen immer noch zweistellig. Der Umsatz stieg von Juli bis September um knapp 17 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich um knapp 14 Prozent auf 354 Millionen Euro.

Sartorius hält am Margenziel fest