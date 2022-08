Pharmaindustrie Auf der Suche nach dem neuen Beststeller: Bayer wagt große Wette auf Gerinnungshemmer

Der Konzern will ein teures Studienprogramm für das Mittel Asundexian starten. Es geht um einen Nachfolger für den bisherigen Bestseller der Pharmasparte.

Für den Konzern geht es darum, seine Position in einem sehr lukrativen Segment des Pharmamarktes zu verteidigen oder im günstigsten Fall sogar auszubauen. (Foto: Bayer AG) Bayer-Pharmaforschung in Berlin

Frankfurt Der Bayer-Konzern hat am Wochenende eines seiner bisher größten klinischen Studienprogramme angekündigt. Das Ziel: ein Nachfolgeprodukt für den aktuellen Bestseller Xarelto zu entwickeln. Der Gerinnungshemmer wird in wenigen Jahren den Patentschutz verlieren.

Dazu will der Leverkusener Konzern noch im laufenden Jahr zwei große klinische Phase-3-Studien mit seinem Produktkandidaten Asundexian starten, in die zusammen bis zu 30.000 Teilnehmer einbezogen werden sollen. Testen will Bayer dabei die Neuentwicklung zum einen zur Schlaganfallprävention bei Patienten mit Vorhofflimmern, zum anderen bei bestimmten Patienten, die bereits einen Schlaganfall erlitten haben.

Die beiden Studien dürften Entwicklungsinvestitionen in deutlich dreistelliger Millionenhöhe erfordern. Und sie könnten erhebliche Bedeutung für die längerfristigen Perspektiven der Pharmasparte des Konzerns erlangen. Denn es geht für Bayer in diesem Fall darum, seine Position in einem sehr lukrativen Segment des Pharmamarkts zu verteidigen oder im günstigsten Fall sogar auszubauen.