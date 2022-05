Pharmaindustrie Covid-Geschäft sorgt für Zuwächse bei Pfizer

Mit dem Coronamittel will der Pharmakonzern neben dem Impfstoff Comirnaty ein zweites Standbein in der Behandlung von Covid-19 aufbauen.

Frankfurt Die Coronapandemie flaut derzeit in vielen Regionen ab, hat das Geschäft des US-Pharmariesen Pfizer aber im ersten Quartal weiter stark angetrieben. Vor allem dank des gemeinsam mit Biontech produzierten Covidimpfstoffs Comirnaty konnte Pfizer am Dienstag einen Umsatzanstieg um währungsbereinigt 82 Prozent auf 25,6 Milliarden Dollar (24,2 Milliarden Euro) sowie eine Steigerung des Reingewinns um gut 60 Prozent auf 7,8 Milliarden Dollar (7,4 Milliarden Euro) berichten.

Der Impfstoff trug mit 13,2 Milliarden Dollar mehr als die Hälfte zum Quartalsumsatz bei – nach 3,5 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Hinzu kam der erste Umsatzbeitrag des Covidmedikaments Paxlovid von 1,4 Milliarden Dollar. Der Umsatz im übrigen Geschäft von Pfizer dagegen wuchs währungsbereinigt nur um etwa fünf Prozent.

Pfizer bekräftigte auch die bisherige Prognose für das Gesamtjahr und rechnet weiterhin mit Erlösen von 98 bis 102 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Plus von etwa 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf währungsbereinigter Basis entspricht die stabile Guidance laut Pfizer einer Anhebung der Umsatzprognose um rund zwei Milliarden Dollar.

Für den bereinigten Gewinn je Aktie erwartet das Pfizer-Management nun 6,25 bis 6,45 Dollar. Das sind zehn Cent weniger als bisher prognostiziert, aber 44 Prozent mehr als im Vorjahr.

Der US-Konzern erwartet 2022 weiterhin 32 Milliarden Dollar Umsatz durch Comirnaty, obwohl nun aufgrund der Dollar-Aufwertung ein negativer Umsatzeffekt von einer Milliarde Dollar enthalten ist. Währungsbereinigt konnte Pfizer damit offenbar seit Anfang Februar zusätzliche Lieferverträge von einer Milliarde Dollar für Comirnaty abschließen.

Damit dürfte auch das Mainzer Unternehmen Biontech seine Prognose für 2022 bestätigen oder sogar leicht anheben. Bisher erwartet das Biotech-Unternehmen, das den Impfstoff entwickelt hat, einen Umsatz von 13 bis 17 Milliarden Euro für 2022. Biontech und Pfizer teilen sich im Rahmen ihrer Partnerschaft den Rohertrag aus dem Geschäft mit Comirnaty. Der Vertrieb läuft größtenteils über Pfizer, von dem Biontech die eigenen Comirnaty-Ertragsanteile erhält.

Pfizer-Chef Albert Bourla äußerte sich am Dienstag weiter zuversichtlich mit Blick auf das Potenzial für den Impfstoff. Der kumulative Marktanteil von Comirnaty sei seit Januar weiter gewachsen. In den USA und den wichtigsten Ländern in Europa hätten inzwischen 74 Prozent aller Personen mit Grundimpfung auch eine Booster-Impfung erhalten, weitere 13 Prozent planten die dritte Impfung. „Das ist ein sehr ermutigender Indikator für die mögliche Akzeptanz einer vierten Dosis“, sagte Bourla. Daten aus Studien mit einer zusätzlichen Booster-Impfung und einem an die Omikron-Variante angepassten Impfstoff wollen Pfizer und Biontech in den nächsten Wochen vorlegen.

Pfizer profitiert erstmals vom Covidmittel Paxlovid

Neben dem Impfstoffgeschäft hat sich Pfizer unterdessen mit dem seit Dezember zugelassenen Covidmedikament Paxlovid eine weitere wichtige Umsatzquelle erschlossen. Für Paxlovid stellt der US-Konzern weiterhin rund 22 Milliarden Dollar Umsatz für 2022 in Aussicht, obwohl Pfizer hier inzwischen einen negativen Währungseffekt von 0,5 Milliarden Dollar erwartet. Insgesamt dürfte der US-Konzern daher auch im zweiten Quartal noch sehr hohe Umsatzsteigerungen ausweisen, bevor die Wachstumsraten ab dem zweiten Halbjahr wieder abflachen.

Auch andere Pharmahersteller profitieren stark von der Coronapandemie. Der US-Konkurrent Merck & Co etwa verzeichnete gut 50 Prozent Umsatzwachstum im ersten Quartal 2022, weil er erstmals größere Umsätze mit seinem Covidmittel Lagevrio verbuchte. Auch Eli Lilly, Roche und Astra-Zeneca profitierten von deutlich höheren Erlösen durch Covidpräparate, wenn auch nicht so stark wie Branchenführer Pfizer.

Im Schnitt haben die Pharmafirmen im ersten Quartal etwa viermal so hohe Umsätze mit Covidimpfstoffen und Medikamenten erzielt wie im Vorjahr. Damals war der Vertrieb von Impfstoffen und Medikamenten gegen Covid gerade erst angelaufen. Experten gehen nun aber davon aus, dass sich der Trend nach dem Boom im laufenden Jahr wieder umkehren wird.

