Pharmaindustrie Neue Spritze gegen Wohlstandskrankheiten: Insulin-Pionier Eli Lilly hofft auf Wachstumssprung

Der US-Konzern will mit einem neuartigen Mittel gegen Diabetes auch Adipositas, Fettleber und Herz-Kreislauf-Erkrankungen besiegen. Analysten sehen einen Multimilliardenmarkt.

Das neue Diabetesmittel Mounjaro soll Milliardenumsätze bringen. (Foto: Eli Lilly) Forschung bei Eli Lilly

Berlin Das Diabetes-Medikament Mounjaro gilt als eine der vielversprechendsten Neueinführungen der Pharmaindustrie in diesem Jahr. Hersteller Eli Lilly bringt das Mittel derzeit in den USA auf den Markt. In Europa erwartet der US-Konzern bis Jahresende eine Zulassung, ab 2023 könnte die Spritze mit dem Wirkstoff Tirzepatid auch hierzulande gegen Diabetes auf ärztliche Verordnung verfügbar sein.

Eli-Lilly-Konzernchef Dave Ricks will seine Umsatzerwartungen für Mounjaro nicht bekannt geben. Aber eines macht er im Interview mit dem Handelsblatt schnell klar: „Mounjaro ist eine riesige Wachstumschance für unser Unternehmen.“ Die Analysten von Mizuho prognostizieren für die Fertigspritze zur Selbstinjektion Spitzenumsätze von zehn Milliarden Dollar – und das allein für den Einsatz gegen Diabetes.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen