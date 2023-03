Pharmaindustrie Pfizer übernimmt Krebsspezialisten Seagen für 43 Milliarden Dollar

Der US-Pharmakonzern bietet den Seagen-Aktionären einen deutlichen Aufschlag auf den Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Es ist einer der größten Übernahmedeals in der Branche seit Jahren.

Der US-Pharmakonzern übernimmt den Krebsspezialisten Seagen für 43 Milliarden Dollar. (Foto: Bloomberg via Getty Images) Pfizer

Frankfurt Der US-Pharmakonzern Pfizer plant eine der größten Übernahmen in der Pharmabranche seit Jahren. Für rund 43 Milliarden Dollar will Pfizer das Biotechunternehmen Seagen kaufen, wie der Konzern am Montag mitteilte. Pfizer könnte damit sein Angebot an Krebsmedikamenten verstärken.

Die Aktionäre von Seagen sollen 229 Dollar je Aktie erhalten – ein Aufschlag von fast einem Drittel zum Schlusskurs vom Freitag. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen hätten dem Deal bereits zugestimmt. Die Übernahme soll Pfizer zufolge spätestens Anfang 2024 abgeschlossen sein.

Seagen prognostiziert für dieses Jahr Umsätze von 2,2 Milliarden Dollar. Pfizer zeigte sich zuversichtlich, dass das Unternehmen bis 2030 je nach Fortschritten bei den Produkten mehr als zehn Milliarden Dollar an Erlösen beisteuern könnte – mit einem erheblichen Aufwärtspotenzial danach.

