Pharmaindustrie Raus aus dem Randgeschäft: Das neue Milliarden-Rezept der Pharma-Giganten

Frankfurt Die Pharmaindustrie steckt mitten in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Die führenden Unternehmen der Branche spezialisieren sich zunehmend auf die Arzneimittelproduktion. Und trennen sich von Randaktivitäten wie dem Consumer-Geschäft. Aktuelles Beispiel: GSK. Am kommenden Montag bringt der britische Pharmakonzern (ehemals Glaxo Smithkline) seine Sparte für rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsprodukte an die Londoner Börse.

Das neue Unternehmen mit dem Namen Haleon (Börsenkennung: HLN) wird nach Erwartungen der Analysten von Credit Suisse eine Marktkapitalisierung von umgerechnet knapp 33 Milliarden Pfund (rund 39 Milliarden Dollar und Euro) erreichen. Der Unternehmenswert inklusive Schulden wird etwa 53 Milliarden Dollar betragen. Die Transaktion ist damit das größte Spin-off in der Pharmabranche seit knapp einem Jahrzehnt.

Haleon wird mit einem Jahresumsatz von zuletzt 9,5 Milliarden Pfund (rund 11,2 Milliarden Dollar) zum weltweit größten reinen Consumer-Health-Konzern – und sich laut GSK-Chefin Emma Walmsley komplett dem Thema tägliche Gesundheit widmen. Die neue GSK soll sich derweil als forschender Arzneimittelhersteller neu aufstellen.

Pharmaindustrie: Pfizer, Merck und Bayer gliedern zunehmend Consumer-Sparte aus

Noch größere Umsätze mit rezeptfreien Medikamenten und Gesundheitsprodukten erzielt lediglich die Consumer-Health-Sparte des US-Gesundheitskonzerns Johnson & Johnson. Und auch für die ist eine Abspaltung bereits fest geplant. Spekuliert wird ferner, dass auch Sanofi über kurz oder lang einen Rückzug aus dem Consumer-Geschäft einleiten könnte.

Der langfristige Trend zur Fokussierung auf das innovative Medikamenten-Geschäft verfestigt sich. Der Wandel der Branche wird dabei seit einigen Jahren fast ebenso stark von Desinvestitionen und Spin-offs geprägt wie von Übernahmen und Fusionen. Unter anderem verabschiedeten sich etliche Firmen auch aus dem Bereich Tiermedikamente.

Doch selbst das Geschäft mit Medikamenten, die zwar verschreibungspflichtig, aber älter und bereits patentfrei sind, steht vielfach zur Disposition. Pfizer etwa fusionierte seine Aktivitäten mit dem Generikahersteller Mylan zur eigenständigen Pharmafirma Viatris.

Die Liste ist umfangreich: Merck & Co verselbstständigte einen Großteil seiner Altprodukte in der Firma Organon. Der Pharmakonzern Novartis prüft aktuell die Trennung von seiner Generikatochter Sandoz, nachdem man sich im Laufe der vergangenen Jahre bereits von den Bereichen Consumer Healthcare, Augenheilkunde, Diagnostik und Impfstoffe verabschiedet hatte.

Darüber hinaus gibt es viele kleinere Transaktionen, bei denen sich Pharmakonzerne von einzelnen Altprodukten trennen. Bayer etwa verkaufte jetzt sein Testosteronpräparat Nebido für bis zu 500 Millionen Euro an den Pharmahersteller Grünenthal.

Der Wandel schlägt sich inzwischen deutlich in der Struktur der Branche nieder. Anfang der 2000er-Jahre hatten noch fast alle Big-Pharma-Konzerne diverse Nebengeschäfte im Gesundheitssektor. Inzwischen operieren einschließlich GSK sieben der zehn größten Pharmakonzerne der Welt als reine, forschungsorientierte Arzneimittelhersteller. Der Anteil der F+E-Ausgaben an den Gesamtumsätzen stieg in dieser Zeit von durchschnittlich 13 Prozent auf mehr als 18 Prozent.

Höheres Innovationstempo

Hinter dem Trend stehen sowohl strategische als auch finanztaktische Ziele. Pharma und andere Gesundheitssparten funktionieren jeweils sehr unterschiedlich. Eine Abspaltung eröffnet nach Einschätzung vieler Branchenexperten die Möglichkeit, dass sich jeder Bereich besser auf seine spezifischen Anforderungen fokussieren kann.

Mehr Forschung 18 Prozent ihrer Umsätze investieren die großen Pharmakonzerne im Schnitt in Forschung und Entwicklung. Anfang der 2000er-Jahre waren es noch 13 Prozent.

Fortschritte in der Grundlagenforschung und neue Technologien (wie Gen- und Zelltherapien oder die mRNA-Technik) bieten zudem die Perspektive, das Innovationstempo in der Arzneimittelentwicklung zu erhöhen. Die Pharmariesen sind daher tendenziell weniger stark auf sichere Ertragsbringer wie Consumer Healthcare zum Risikoausgleich angewiesen.

Mit der Trennung von Randbereichen stärken sie zudem ihre Cash-Positionen und Bilanzen für höhere Investitionen in die Forschung und Akquisitionen im Biotech-Sektor. GSK etwa gibt Haleon rund 13 Milliarden Dollar Finanzschulden mit auf den Weg und kann dadurch die eigene Verschuldung deutlich reduzieren.

Hinzu kommt der Effekt, dass die fokussierten Unternehmen am Kapitalmarkt tendenziell höher bewertet werden als diversifizierte. Im aktuellen Fall erwarten Analysten von Berenberg für die neue GSK ohne Haleon eine Marktkapitalisierung von 81 Milliarden Pfund, während GSK inklusive Haleon zuletzt bei rund 85 Milliarden Pfund lag. Ende vergangenen Jahres hatte GSK ein Übernahmeangebot des Konsumgüterkonzerns Unilever in Höhe von 50 Milliarden Pfund für Haleon als zu niedrig abgelehnt.

Haleon selbst ist bereits Resultat des Strukturwandels. Novartis hatte seine nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel 2015 in ein Gemeinschaftsunternehmen mit GSK eingebracht. Drei Jahre später verkaufen die Schweizer ihren 36,5-prozentigen Anteil an diesem Joint Venture für 13 Milliarden US-Dollar an GSK. 2019 wiederum fusionierten die Briten das gesamte Consumer-Health-Geschäft mit der entsprechenden Sparte des US-Konzerns Pfizer. Der hält seitdem 32 Prozent am Gemeinschaftsunternehmen.

Breite Produktpalette von Odol bis Voltaren

Dank der vorangegangenen Fusionen kann Haleon nun mit einer breiten Palette in den Produktbereichen Mundhygiene, Schmerz und Verdauung antreten. Zum Portfolio gehören erfolgreiche Marken wie Voltaren, Otriven, Centrum Nahrungsergänzungsmittel, aber auch Panadol, Advil und Theraflu. Im Massenmarkt der Mundhygiene ist das Unternehmen mit Marken wie Sensodyne, Dr. Best, Odol Med 3 und Parodontax erfolgreich.

Die Zusammenführung der Geschäfte mit Pfizer sollten insgesamt 600 Millionen Einsparungen bringen. Insgesamt hat Haleon seine bereinigte operative Marge in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessern können, von 19,5 Prozent im Jahr 2019 auf 22,8 Prozent im vergangenen Jahr. Nach den regulären Daten des IFRS-Abschlusses lag sie bei rund 17 Prozent. Laut Analysten von Credit Suisse hat Haleon damit etwa das Niveau der Branchenvergleichsgruppe erreicht, wobei sie Steigerungspotenzial sehen.

Haleon-CEO Brian McNamara peilt in den kommenden Jahren ein organisches Wachstum von jährlich zwischen vier und sechs Prozent an. Die Analysten von Credit Suisse gehen dagegen mittelfristig von einer Wachstumsrate eher am unteren Ende von 4,2 Prozent aus.

Vor der Abspaltung haben GSK und Pfizer noch eine außerordentliche Dividende in Höhe von rund elf Milliarden Pfund kassiert. Die Verschuldung Haleons stieg dadurch auf mehr als das Vierfache des operativen Ergebnisses (Ebitda), soll aber bis Ende 2024 wieder auf weniger als das Dreifache abgebaut werden.

Konkret läuft der sogenannte Demerger wie folgt ab: Alle GSK-Aktionäre erhalten für jede GSK-Aktie eine Haleon-Aktie. Pfizer erhält Haleon-Aktien entsprechend dem Anteil von 32 Prozent. Am 18. Juli werden die Haleon-Aktien erstmals an der Börse in London notiert. Die Aktien von GSK werden dann erstmals ohne den Haleon-Wert gehandelt, weswegen ihre Bewertung voraussichtlich sinken wird.

Am 19. Juli will GSK dann die Anzahl seiner Aktien insoweit reduzieren, dass der Wert der einzelnen Papiere wieder dem Wert vor der Haleon-Abspaltung entspricht. Ziel ist eine bessere Vergleichbarkeit.

GSK-Aktionäre werden den Plänen zufolge nach dem Merger rund 54,5 Prozent an Haleon halten, Pfizer weiter 32 Prozent. GSK selbst wird bis zu sechs Prozent der Anteile besitzen, weitere 7,5 Prozent erhalten Pensionsfonds von GSK.

Seinen sechsprozentigen Anteil will GSK im Laufe der Zeit verkaufen, um in seine Arzneimittel- und Impfstoffpipeline zu investieren. Ähnliche Ziele verfolgt Miteigner Pfizer. Man werde sich von der Beteiligung an Haleon „auf disziplinierte Weise trennen mit dem Ziel, den Wert für die Pfizer-Aktionäre zu maximieren“, heißt es bei dem US-Konzern. Er wird seine ohnehin üppigen Finanzreserven dadurch voraussichtlich um einen zweistelligen Milliardenbetrag verstärken.

