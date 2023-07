Pharmaindustrie Stada baut Portfolio aus und kauft weitere Marken von Sanofi

Frankfurt Der hessische Arzneimittelhersteller Stada kauft erneut mehrere freiverkäufliche Markenprodukte vom französischen Hersteller Sanofi. Das gab das Unternehmen am Mittwochmorgen bekannt. Damit baut der Konzern sein Portfolio in Deutschland und weiteren europäischen Märkten aus.

In Deutschland wird Stada künftig die Verantwortung für das gesamte Sortiment der Marke Antistax bei Venenleiden übernehmen, ferner europäische Marken wie Omnivit-Vitamine und die Allergie-Augentropfen Lomudal und Opticrom. Der Abschluss der Transaktion ist für das vierte Quartal geplant und wird laut Unternehmen aus dem Cashflow und bestehenden Krediten finanziert. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Bereits 2021 hatte Stada 16 Marken von Sanofi erworben und den Vertrieb des Consumer-Healthcare-Portfolios – das sind zumeist freiverkäufliche Arzneimittel – in zehn Ländern Zentralasiens übernommen. Sanofi konzentriert sein Geschäft in diesem Bereich auf wichtige internationale Marken und große Märkte und hat bereits diverse Arzneimittel, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, verkauft.

„Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit Sanofi. Diese Akquisition stärkt erneut Stadas Position als einer der vier führenden Anbieter im europäischen Consumer-Healthcare-Markt“, sagte Stada-Chef Peter Goldschmidt am Mittwoch. Derzeit ist in Europa die vom Pharmakonzern GSK abgespaltene Firma Haleon größter Anbieter in diesem Bereich, gefolgt von Sanofi, Bayer und Stada.

Das hessische Unternehmen, einst vor allem als Hersteller von Nachahmerprodukten (Generika) bekannt, hat seit der Übernahme durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven im Jahr 2017 sein Geschäft mit Markenprodukten zur mittlerweile größten Unternehmensparte ausgebaut. Bekannte Medikamente sind das Erkältungsmittel Grippostad, der Muskelsalbe Mobilat oder dem Sonnenschutzprodukt Ladival.

>> Lesen Sie auch: Teure Energie bedroht Medikamenten-Herstellung in Europa

2020 hatte Stada bereits einige Marken von GSK in mehr als 40 Ländern und zahlreichen Therapiegebieten erworben. Im vergangenen Jahr wuchs das Consumer-Healthcare-Geschäft des Unternehmens um währungsbereinigt 17 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro Umsatz. Insgesamt konnte Stada die Erlöse währungsbereinigt um elf Prozent auf 3,8 Milliarden Euro steigern.

Damit setzte das Unternehmen seinen Wachstumskurs fort – trotz einer relativ starken Präsenz in Russland, wo Stada rund 15 Prozent seines Umsatzes erzielt. Das operative Ergebnis (Ebit) hatte 2022 um rund ein Viertel auf 569 Millionen Euro zugelegt.

Verschuldung von Stada steigt kräftig

Seit der Übernahme durch Bain und Cinven im Jahr 2017 hat Stada insgesamt etwa 1,6 Milliarden Euro für rund 20 größere Zukäufe ausgegeben. Allerdings steig dadurch auch die Nettoverschuldung der Gruppe kräftig. Im Stada-Abschluss werden 2,3 Milliarden Euro ausgewiesen, weitere rund drei Milliarden Euro bei der Nidda German Topco und anderen Holdingfirmen, über die Bain und Cinven ihre Anteile halten.

Mehr: Raus aus dem Randgeschäft - Das neue Milliardengeschäft der Pharmagiganten