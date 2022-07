Pharmaindustrie Thomas Schinecker wird neuer Roche-Chef – Langzeit-CEO Schwan wechselt in den Verwaltungsrat

Basel Führungswechsel beim Pharmakonzern Roche: Nach 15 Jahren als Vorstandschef wechselt Severin Schwan zur Hauptversammlung im März 2023 an die Spitze des Aufsichtsrats. Sein Nachfolger wird Thomas Schinecker, 47, derzeit noch Chef der Diagnostiksparte.

Der Führungsumbau war nötig geworden, da Christoph Franz entschied, keine Wiederwahl anzustreben. „Ich habe mich entschieden, im kommenden Jahr nach zwölfjähriger Tätigkeit im Verwaltungsrat, davon neun Jahre als Präsident, nicht mehr zur Wiederwahl zum Verwaltungsratspräsidenten zur Verfügung zu stehen“, erklärte Franz am Donnerstag.

André Hoffmann, Vizepräsident des Verwaltungsrats und Repräsentant der Gründerfamilien Oeri und Hoffmann, sagte: „Wie in der Vergangenheit konnten wir die Nachfolge für den Verwaltungsratspräsidenten und den CEO mit hervorragenden Führungskräften aus den eigenen Reihen sichern. Das ist eine große Qualität unseres Unternehmens.“

Die Ernennung von Schinecker zum CEO sowie sein Wechsel in den Verwaltungsrat sind für Schwan ein logischer Schritt: „Die Personalien sind Ausdruck der Kontinuität, die wir traditionell auf den obersten Führungsebenen, aber auch darunter haben“, sagte er im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Schwan ist Jurist und Finanzexperte, Schinecker Molekularbiologe. Doch die Lebensläufe beider Manager weisen einige Gemeinsamkeiten auf. Beide stammen aus Österreich, sie studierten in der Heimat sowie in New York – und stiegen direkt nach der Promotion bei Roche ein. Vor seiner Ernennung zum CEO leitete Schwan zwei Jahre lang die Diagnostiksparte von Roche – ganz ähnlich wie Schinecker, der seit August 2019 das Diagnostik-Geschäft führt.

Für höhere Ämter empfohlen

Dort konnte sich Schinecker für höhere Ämter empfehlen: Unter seiner Führung brachte die Diagnostiksparte wenige Monate nach Ausbruch der Pandemie die weltweit ersten PCR-Tests sowie die ersten Antigentests für das Coronavirus auf den Markt. Das verhalf dem im Vergleich zur Pharmasparte wesentlich kleineren Diagnostikgeschäft zu großer Aufmerksamkeit – und einem deutlichen Umsatzplus.

Allein im ersten Halbjahr 2022 wuchsen die Erlöse der Diagnostiksparte um zehn Prozent auf knapp zehn Milliarden Schweizer Franken, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Halbjahreszahlen hervorgeht. Die Pharmasparte legte lediglich um drei Prozent zu. Inzwischen steuert die Diagnostiksparte rund ein Drittel zum Konzernumsatz bei. In der Coronapandemie konnte Roche damit Umsatzeinbußen im Pharmageschäft mehr als kompensieren.

Schwan lobt, Schinecker habe das Geschäft neu ausgerichtet, viel in Forschung und Entwicklung investiert und die Sparte schließlich erfolgreich während der Pandemie gemanagt. „Es ist bemerkenswert, was Thomas Schinecker und sein Team geleistet haben.“

Auf einen Strategiewechsel müssen sich Mitarbeiter und Investoren jedoch nicht einstellen. Anders als in Deutschland ist es in der Schweiz durchaus üblich und mit den hiesigen Grundsätzen guter Unternehmensführung vereinbar, dass der CEO ohne Auszeit an die Spitze des Aufsichtsgremiums wechselt.

Der Manager soll Verwaltungsratspräsident Christoph Franz beerben. (Foto: Reuters) Severin Schwan

Als Präsident des Verwaltungsrats ist Schwan federführend für den langfristigen strategischen Kurs des Unternehmens verantwortlich. Er betont: „An der Strategie, die personalisierte Medizin mit einer Kombination aus Diagnostik und Pharma voranzutreiben, halten wir fest.“ Ziel sei es, weiterhin die enge Zusammenarbeit über die Geschäftsbereiche hinweg zu fördern. Die Strategie habe Schinecker in Zusammenarbeit mit Pharmachef Bill Anderson in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgeprägt.

Zu Schineckers wichtigsten Aufgaben als CEO werde es gehören, die fortschreitende Digitalisierung des Gesundheitswesens für Roche zu nutzen, so Schwan weiter. „Wir wollen noch stärker als bisher anonymisierte Daten aus dem klinischen Alltag für unsere Forschung nutzen.“ Roche ist einer der weltweit größten Auftraggeber für klinische Studien. Dadurch sitzt der Pharmakonzern auf einem gewaltigen Datenschatz, den Schinecker nun noch besser heben soll.

Gleichzeitig setzt Roche unter dem neuen Führungsduo Schwan und Schinecker weiter auf Kooperationen und Übernahmen von innovativen Biotech-Firmen. „Wir müssen immer offen bleiben für Innovationen, die von außen kommen“, sagt Schwan.

Er übergibt Roche in starker Verfassung: Bei der Aktienperformance hat Roche den Lokalrivalen Novartis in den vergangenen Jahren klar hinter sich gelassen. Auch im ersten Halbjahr lief es rund: Der operative Gewinn stieg um neun Prozent auf 12,67 Milliarden Franken.

Für das Gesamtjahr bekräftigte Roche seine Prognose: Der bereinigte Gewinn je Titel soll um einen niedrigen bis mittleren Prozentbetrag wachsen. Den Aktionären stellte das Management weiter steigende Dividenden in Aussicht.

