Pharmakonzern Aktivistische Fonds nehmen Bayer ins Visier – Auch Bluebell Capital steigt ein

Der Agrarchemie- und Pharmahersteller wird zur Zielscheibe von Hedgefonds. Bluebell gilt als aggressiver Investor und fordert die Aufspaltung von Bayer.

Der Konzern hat seinen Börsenwert seit der Monsanto-Übernahme halbiert. (Foto: dpa) Bayer-Kreuz in Leverkusen:

Düsseldorf Die Bayer AG gerät im neuen Jahr immer stärker ins Visier aktivistischer Investoren. Nun ist auch der Londoner Hegdefonds Bluebell Capital bei den Leverkusenern eingestiegen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Finanzmarktinsider. Bluebell habe bereits der Bayer-Führung mitgeteilt, dass der Fonds eine Aufspaltung des Leverkusener fordere.

Am Montag war bekannt geworden, dass der amerikanische Investor Inclusive Capital einen Anteil an der Bayer AG übernommen hat und auf Veränderungen drängt. Hedgefonds-Veteran Jeffrey Ubben hat über die Gesellschaft 0,8 Prozent an dem Konzern erworben.

Wieviel Aktien Bluebell besitzt, ist nicht bekannt. Der Londoner Aktivist ist bekannt dafür, nur sehr geringe Anteile zu kaufen, aber seine Position öffentlich und mit Vehemenz zu vertreten. Den Kreisen zufolge verlangt Bluebell nicht nur die Aufspaltung in einen Pharma- und einen Agrarchemiekonzern, sondern auch einen Wechsel an der Aufsichtsratsspitze.