Pharmakonzern Bayer investiert zwei Milliarden Euro in Pharma-Produktionsnetzwerk

Frankfurt am Main Bayer will sein Pharma-Produktionsnetzwerk mit Milliardeninvestitionen stärken. Dafür will Bayer in den kommenden drei Jahren rund zwei Milliarden Euro in die Hand nehmen, wie der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern am Donnerstag mitteilte. Diese sollen in die Produktions- und Lieferkettenkapazitäten investiert werden.

Einen wesentlichen Teil davon hat Bayer für die Erweiterung seiner Kapazitäten im Biotechnologiebereich und damit zur weiteren Stärkung der Produktion von Zell- und Gentherapien vorgesehen sowie für die Erweiterung seines Produktionsstandortes im kalifornischen Berkeley. Deutschland soll aber ein strategisch bedeutender Produktionsstandort bleiben.

