Pharmakonzern Bayer meldet Erfolg bei erster Zelltherapie gegen Parkinson

Bayer will mit neuen Gen- und Zelltherapien neue Umsatzpotenziale in Milliardenhöhe erschließen.

Düsseldorf Bayer kommt bei der Entwicklung einer Therapie gegen Parkinson einen Schritt weiter. Erste Studienergebnisse eines Mittels, das von Bayers Tochterunternehmen Bluerock entwickelt wurde, sind vielversprechend. Sie zeigen, dass eine Zelltransplantation „durchführbar“ sei und die Zellen im Gehirn über einen Zeitraum von zwölf Monaten überleben und heranwachsen.

Alle Patienten hätten den Wirkstoff „ohne größere Sicherheitsprobleme ein Jahr lang gut vertragen“, vermeldete der Chemie- und Pharmakonzern am Mittwoch. Basierend auf den Ergebnissen hat Bayer nun damit begonnen, die nächste klinische Studie der Phase II vorzubereiten. Im ersten Halbjahr 2024 will der Konzern damit starten, Patienten für die Studie zu finden.

Für Pharmaunternehmen ist der Markt mit Parkinson-Medikamenten vielversprechend. Wer ein heilendes Mittel entwickelt, könnte sich Umsätze in Milliardenhöhe sichern. Bisher sind lediglich Medikamente auf dem Markt, die die Symptome zeitweise begrenzen. Bayer will solch ein heilendes Medikament als Erster auf den Markt bringen. Bis zu einer möglichen Zulassung könnten trotz positiver erster Studienergebnisse allerdings noch Jahre vergehen.

Die Ergebnisse, die nun vorliegen und die Bayer detailliert Ende August auf dem Internationalen Kongress für Parkinson und Bewegungsstörungen in Kopenhagen vorstellen will, sind aus der klinischen Phase I. Bayer hat das Mittel dazu an zwölf Patienten getestet. Bis zu einer möglichen Zulassung folgen noch Phase-II- und Phase-III-Studien.

Motorische Fähigkeiten nehmen nach und nach ab

Bei Parkinson-Patienten produziert das Gehirn nicht mehr genug von dem Botenstoff Dopamin. In Deutschland gibt es 400.000 Parkinson-Patienten, weltweit sind es gut zehn Millionen. Die Krankheit baut bei ihnen nach und nach die motorischen Fähigkeiten ab, die Muskeln versteifen sich, Bewegungen werden langsam und unkontrolliert.

Mit der Zelltherapie möchte Bayer Parkinson aufhalten – und vielleicht sogar zurückdrehen. Dafür werden mit einer feinen Nadel neue Zellen in das Gehirn implantiert, die dafür sorgen sollen, dass wieder Dopamin produziert wird. Damit sollen die Funktionen des Gehirns wieder hergestellt werden, die durch die Krankheit verloren wurden.

Der Medikamentenkandidat mit dem Namen Bemdaneprocel wurde von Bayers unabhängig betriebener Tochtergesellschaft Bluerock entwickelt. 2016 wurde das Unternehmen als Joint Venture von Bayers Risikokapitalarm Leap mitgegründet. 2019 hat Bayer Bluerock für 600 Millionen Dollar komplett übernommen.

>> Lesen Sie auch: Biotech-Unternehmen Morphosys hofft mit neuem Krebsmedikament endlich auf den Durchbruch

Bluerock ist für Bayer eine der größten Hoffnungen im Pharmageschäft. Das Unternehmen will mit seinen Therapien etwa auch blinden Patienten helfen oder vernarbtes Herzmuskelgewebe regenerieren.

Bayers riskante Milliardenwette auf die Gen- und Zelltherapie

Christian Rommel, der bei Bayer die Pharmaforschung leitet, bewertet das positive Ergebnis der ersten Zelltherapie-Studie für Parkinson als vielversprechend. „Nicht nur für das Bemdaneprocel-Entwicklungsprogramm, sondern auch für unsere gesamte Plattform pluripotenter Stammzellen.“ Der Entwicklungsleiter von Bluerock-Therapeutics, Ahmed Enayeallah, nennt die Ergebnisse einen „Meilenstein in der Entwicklung einer potenziellen neuen Therapie für Patienten mit dieser Krankheit“.

>> Lesen Sie auch: Der neue Bayer-Chef will den Konzern aufmischen

Bayer will mit neuen Gen- und Zelltherapien neue Umsatzpotenziale in Milliardenhöhe erschließen. Doch bisher ist der Bereich für das Unternehmen eher eine riskante Milliardenwette: Bis zu 90 Prozent der Therapien, die Pharmaunternehmen an Menschen testen, scheitern. Die neuen Medikamente in der Gen- und Zelltherapie könnten frühestens Ende des Jahrzehnts auf den Markt kommen. Bis dahin verursachen sie vor allem Kosten.

Derweil leidet Bayer nach wie vor an der Monsanto-Übernahme. Das Unternehmen will sich nun zum integrierten Life-Science-Konzern wandeln, die Umsätze in der Pharmasparte sollen bis 2030 um 50 Prozent wachsen. Dafür ist der Erfolg neuer Medikamente auschlaggebend: In wenigen Jahren läuft der Patentschutz für Bayers umsatzträchtigste Mittel, den Gerinnungshemmer Xarelto für Schlaganfallpatienten und das Augenmittel Eylea, ab.

Dann muss Bayer mit neuen Medikamenten auftrumpfen – wie etwa dem Parkinsonmittel oder anderen Medikamenten in der Pipeline, die schon weiter in der Entwicklung sind, wie etwa das Schlaganfallmittel Asundexian, das als potenzieller Nachfolger von Xarelto gehandelt wird.

Mehr: Diätpillen sollen zum Milliardengeschäft werden