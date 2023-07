Pharmakonzern Ende des Covid-Booms belastet Roche – Jahresausblick bestätigt

Während der Konkurrent Novartis seine Jahresprognose zuletzt anhob, hält Roche an seinem Ausblick für 2023 fest.

Zürich Der Roche-Konzern hält nach den ersten sechs Monaten an seinem Jahresausblick fest und rechnet 2023 mit weniger Umsatz und Gewinn. Das Ende des Booms für Covid-Tests und -Arzneien schlägt beim Schweizer Arzneimittel- und Diagnostikhersteller durch.

Corona-Produkte herausgerechnet, werde sowohl in der Pharma- als auch der Diagnostik-Sparte ein „solides Verkaufswachstum“ erwartet, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. „In der ersten Jahreshälfte 2023 sind die Verkäufe im Basisgeschäft beider Divisionen stark gestiegen und haben die Auswirkungen der rückläufigen Nachfrage nach Covid-19-Produkten weitgehend ausgeglichen“, erklärte Konzernchef Thomas Schinecker. „Wir bestätigen unseren Ausblick für 2023.“

Im gesamten Jahr rechnet Roche weiterhin damit, dass der Umsatz unter Ausschluss von Wechselkurseffekten um einen niedrigen einstelligen Prozentbetrag schrumpfen wird. Die Verkäufe im Zusammenhang mit Covid dürften um rund fünf Milliarden Franken zurückgehen.

Konkurrenz durch günstigere Nachahmermedikamente für wichtige Umsatzbringer dürften den Umsatz um weitere 1,6 Milliarden Franken schmälern. Corona-Produkte herausgerechnet sollen die Verkaufserlöse sowohl im dominierenden Pharma- als auch im Diagnostikgeschäft steigen.

Der um Sonderfaktoren bereinigte Gewinn je Genussschein und Aktie soll parallel zum Verkaufsrückgang sinken. Die Dividende will Roche weiter anheben.

In der ersten Jahreshälfte sank der Umsatz währungsbereinigt um zwei Prozent auf 29,78 Milliarden Franken. Covid-Verkäufe herausgerechnet zogen die Konzernverkäufe acht Prozent an.

>> Lesen Sie auch: „Die Stimmung ist besser geworden“: Pharmafirmen wollen wieder mehr in Deutschland investieren

Während der Umsatz in der Pharmasparte dank einer starken Nachfrage nach jüngst auf den Markt gebrachten Medikamenten um acht Prozent auf 22,68 Milliarden Franken stieg, brachen die Erlöse in der Diagnostiksparte um 23 Prozent auf 7,1 Milliarden ein. Als Umsatzrenner erwies sich das Anfang vergangenen Jahres auf den Markt gebrachte Augenmedikament Vabysmo, das mit 957 Millionen Franken an der Blockbuster-Marke kratzte.

Der um Sonderfaktoren bereinigte Gewinn je Genussschein und Aktie ging etwas mit fünf Prozent auf 10,10 Franken etwas stärker zurück als der Umsatz. Unter dem Strich stand nach sechs Monaten mit 7,56 Milliarden Franken um 17 Prozent weniger Reingewinn. Vor einem Jahr hatte eine Vergleichszahlung das Ergebnis hochgetrieben. Erzrivale Novartis hatte seine Jahresprognose vergangene Woche angehoben.

Roche-Chef: Wollen bei Zukäufen diszipliniert bleiben

Der Konzern will unter dem neuen Chef bei Akquisitionen weiterhin mit Augenmaß vorgehen. „Wenn alles zusammenpasst und Sinn macht, dann tun wir es“, sagte Thomas Schinecker am Donnerstag.

„Genau so haben wir es in der Vergangenheit gemacht. Und wir haben vor, auch in Zukunft sehr diszipliniert vorzugehen und dafür zu sorgen, dass alles wissenschaftlich fundiert ist.“ Roche prüfe jedes Jahr Hunderte, wenn nicht Tausende Unternehmen, erklärte Schinecker.

Der Roche-CEO ging nicht auf einen Medienbericht ein, der Konzern verhandle mit der britischen Biotech-Firma Roivant Sciences über den Kauf eines Medikaments zur Behandlung von entzündlichen Darmerkrankungen für mehr als sieben Milliarden Dollar. Anfang der Woche hatte der Pharma- und Diagnostikriese aus Basel eine Kooperation mit dem US-Unternehmen Alnylam zur Entwicklung eines Bluthochdruckmedikaments vereinbart.

Schinecker räumte ein, dass das Unternehmen wegen der geplanten Preissenkungen bei den gängigsten verschreibungspflichtigen Medikamenten in den USA gewisse Entwicklungsprojekte in dem Land und in Erwägung gezogene Zukäufe aufgegeben hat. „Wir haben entschieden, dass wir bestimmte Studien nicht durchführen werden, eine Akquisition oder eine Lizenzvereinbarung nicht machen werden, weil es finanziell nicht mehr tragbar ist“, sagte Schinecker.

Mehr: Bayers Glyphosatprobleme: Was Konzernchef Bill Anderson jetzt angehen muss