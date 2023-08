Pharmakonzern Gericht weist Impfschaden-Klage gegen Astra-Zeneca ab

Auf deutsche Gerichte kommt eine Prozesswelle wegen möglicher Corona-Impfschäden zu. Nun wurde erneut eine Klage abgewiesen. Die Zahnärztin will weiter um Schadensersatz kämpfen.

Vor deutschen Gerichten gibt es zahlreiche Klagen wegen möglicher Impfschäden gegen die Hersteller. (Foto: Reuters) Impfung mit Astra-Zeneca-Wirkstoff 2021

Düsseldorf Das Landgericht Mainz hat am Montag eine Klage gegen den Pharmakonzern Astra-Zeneca wegen eines möglichen Covid-Impfschadens abgewiesen. Die 42-jährige Zahnärztin aus Mainz hatte von dem britisch-schwedischen Unternehmen 150.000 Euro gefordert. Nach einer Corona-Impfung vor zwei Jahren hatte sich in ihrem Ohr ein Blutgerinnsel gebildet. Seither sei sie auf dem rechten Ohr taub und könne ihren Beruf nicht mehr ausüben.

Eine Begründung für die Abweisung der Klage gab das Gericht zunächst nicht, diese würde dem Anwalt der Zahnärztin schriftlich zugestellt. Die Kosten für das Verfahren würden damit bei der Klägerin liegen, so das Landgericht Mainz.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Anwalt der Klägerin, Joachim Cäsar-Preller, kündigte an, in die nächste Instanz vor das Oberlandesgericht in Koblenz zu gehen. „Die Enttäuschung bei mir und meiner Mandantin ist groß“, sagt Cäsar-Preller dem Handelsblatt. „Wir kämpfen weiter, es ist ein langer, steiniger Weg.“

Dreistellige Zahl von Klagen gegen Impfstoffhersteller