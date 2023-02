Pharmakonzern Kosten für Konzernumbau drücken Gewinn von Novartis

Frankfurt, Zürich Kosten für den Umbau der Pharmasparte haben den Gewinn des Schweizer Pharmakonzerns Novartis im vergangenen Jahr schrumpfen lassen. Das operative Ergebnis sank um 21 Prozent auf 9,2 Milliarden Dollar, ohne Währungseinflüsse gerechnet betrug das Minus 13 Prozent, wie das Unternehmen am Mittwochmorgen berichtete.

Unter dem Strich rutschte der Reingewinn auf knapp sieben Milliarden Dollar. Im Vorjahr hatte noch der Verkauf des Anteils am heimischen Wettbewerber Roche für einen Gewinnsprung auf 24 Milliarden Dollar gesorgt.

Der seit 2018 amtierende Novartis-Chef Vasant Narasimhan treibt den Wandel des einst breit diversifizierten Konzerns zu einem reinen Pharmaunternehmen voran. Geschäftsfelder wie freiverkäufliche Arzneimittel und Augenheilkunde (Alcon) wurden verkauft beziehungsweise abgespalten und an die Börse gebracht. In diesem Jahr soll noch die Trennung von der Generikasparte Sandoz vollzogen werden, bei der das Unternehmen den Angaben zufolge im Plan liegt.

Novartis hat im vergangenen Jahr seine Sparten Pharma und Onkologie zusammengeführt und sich stärker auf den weltgrößten Arzneimittelmarkt USA fokussiert. Dort will das Unternehmen in den kommenden Jahren von Rang zehn in die Gruppe der fünf größten Anbieter vorrücken. Der Vertrieb wurde in zwei eigenständige Organisationen aufgestellt: eine für die USA und eine für den Rest der Welt. Bei dem Umbau sind 2022 Restrukturierungskosten in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar angefallen.

Dank guter Zuwächse bei den Topprodukten, darunter das Herzmittel Entresto – konnte Novartis seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr wechselkursbereinigt um vier Prozent steigern. Negative Währungseinflüsse sorgten aber dafür, dass der in Dollar ausgewiesene Umsatz um zwei Prozent auf 50,5 Milliarden sank.

An der Börse gaben die Aktien von Novartis am Mittwochmorgen um rund 1,5 Prozent nach. Grund dürften die verfehlten Umsatzziele sein, da das Schuppenflechte-Mittel Cosentyx in den USA langsamer als erwartet zulegte.

Im laufenden Jahr will Novartis zu konstanten Wechselkursen erneut im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Für den operativen Kerngewinn wird eine Zunahme in ähnlichem Umfang angepeilt.

Novartis wird sich künftig vollständig auf innovative Arzneimittel konzentrieren. Der Bereich soll in den kommenden Jahren bis 2027 jährlich um durchschnittlich mehr als vier Prozent wachsen. Novartis will künftig eine Kernmarge von mehr als 40 Prozent des Nettoumsatzes erreichen. 2022 hatte das Unternehmen seine operative Kernmarge um 0,9 Prozentpunkte auf 33 Prozent steigern können.

Unsicherheit über Entwicklung der Arzneimittelpreise

Viele Analysten folgen dieser optimistischen Wachstumsschätzung in ihren eigenen Modellen allerdings nicht. Nach Meinung der Experten von UBS ist beispielsweise derzeit nicht klar absehbar, welche positiven Nachrichten – also etwa Produktzulassungen – ab 2024 auf das Wachstum von Novartis einzahlen sollen.

Auch gibt es Unsicherheiten, wie sich die Arzneimittelpreise in Zukunft entwickeln und ob die durch Inflation steigenden Kosten der Arzneimittelhersteller durch Preissteigerungen ausgeglichen werden können. In den USA etwa werden mit dem Inflation Reduction Act Preiserhöhungen für bestimmte Medikamente begrenzt, die über die staatliche Krankenversicherung Medicare abgegeben werden. Und auch in europäischen Staaten, darunter auch Deutschland, zielt die Gesundheitspolitik derzeit darauf, nach den hohen Kostensteigerungen in der Corona-Pandemie die Preise wieder starker zu reglementieren.

Mit der Umstrukturierung des Pharmageschäfts will Novartis bis 2024 rund 1,5 Milliarden Dollar einsparen. Künftig will der Konzern zudem Neuentwicklungen gezielter auf die Anforderungen des US-Marktes ausrichten, den Novartis bei innovativen Arzneimitteln auf eine Billion Dollar schätzt. Zum „US First Mindset“ bei Novartis gehört unter anderem auch der Plan, mehr Patienten aus dem amerikanischen Markt in klinische Studien aufzunehmen sowie mehr Talente mit US-Fokus aufzubauen.

