Pharmakonzern Novartis-Chef Narasimhan will in den USA aufholen

Der Schweizer Pharmakonzern steigert den bereinigten Gewinn im ersten Quartal um neun Prozent. Die Zukunft der Generikatochter Sandoz ist offen.

Der Schweizer Pharmakonzern hat im ersten Quartal 2022 neun Prozent mehr bereinigten operativen Gewinn gemacht als im Vorjahresquartal. (Foto: Novartis) Novartis-Zentrale in Basel

Zürich Der Chef des Schweizer Pharmakonzerns Novartis sieht Aufholbedarf in Übersee: „Wir gehören in den USA nicht zu den Top 5“, sagte Vasant Narasimhan am Dienstag bei der Präsentation der Ergebnisse des ersten Quartals. Ziel sei es, zu den großen Konkurrenten aufzuschließen. Denn auf dem US-Markt lägen die größten Potenziale für Umsatzwachstum.

Dabei helfen soll Aharon „Ronny“ Gal, den Novartis zum Vorstand für Strategie und Wachstum berief. Gal kommt vom Analysehaus Bernstein. Er sei einer der versiertesten Pharma-Analysten und Kenner des US-Marktes, sagte Narasimhan. Gal werde Novartis dabei helfen, die Produktpipeline auf den US-Markt zuzuschneiden und Übernahmeziele zu identifizieren. Der Novartis-Chef hatte dem Konzern Anfang April eine neue Strategie verordnet und in diesem Zuge die Position des Strategievorstands neu geschaffen.