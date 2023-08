Pharmakonzern Novo Nordisk beauftragt offenbar zweiten Hersteller für Abnehmspritze Wegovy

Aufgrund der immensen Nachfrage will das Unternehmen laut Insider einen zweiten Auftragshersteller um Hilfe bitten. Der Pharmakonzern lehnt eine Stellungnahme bisher ab.

London Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk will gemäß einer Quelle aus dem Innerenkreis mit Hilfe eines zweiten Auftragsherstellers die immense Nachfrage nach seiner Abnehmspritze Wegovy besser bedienen. Novo Nordisk habe dazu den US-Konzern Thermo Fisher engagiert, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Thermo Fisher übernehme die Abfüllung der Wegovy-Spritzen in seiner Fabrik in Greenville im US-Bundesstaat North Carolina. Novo Nordisk lehnte eine Stellungnahme ab. Im vorbörslichen US-Geschäft kletterten die Papiere von Thermo Fisher um 2,8 Prozent.

Der Hype um die Spritze, die Promis wie Tesla-Chef Elon Musk und Reality-Star Kim Kardashian beim Abnehmen geholfen haben soll, ist immens. In den USA muss Novo Nordisk bereits den Zugang zu dem Mittel für neue Patienten beschränken, da der Konzern mit Lieferengpässen kämpft.

Neben der immensen Nachfrage sind dafür Probleme beim Auftragshersteller Catalent verantwortlich. Die Fabrik von Catalent in Brüssel, in der Wegovy-Spritzen abgefüllt werden, hat in den vergangenen Jahren wiederholt gegen die US-Vorschriften für sterile Sicherheit verstoßen, wie Unterlagen zeigen, über die die Nachrichtenagentur Reuters Ende Juli berichtete. Inspektoren der US-Arzneimittelbehörde FDA suchten das Werk in Brüssel im Oktober 2021 und im August 2022 auf, um die Einhaltung der Herstellungsvorschriften zu überprüfen, wie aus detaillierten FDA-Berichten hervorgeht. Den Berichten zufolge hat Catalent die Anlage zwischen den beiden Inspektionen zweimal stillgelegt. Die Abnehmspritze kam Mitte 2021 in den USA auf den Markt. Seit kurzem ist sie auch in Deutschland verfügbar. Mehr: Warum Adipositas-Medikamente Renditetreiber werden