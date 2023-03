Pharmakonzern Roche baut Diagnostikproduktion in Deutschland aus

Mit einem 600-Millionen-Euro-Projekt will Roche seine Kapazitäten erweitern. Weitere Investitionen stünden aber wegen der deutschen Gesundheitspolitik auf dem Prüfstand.

Der Schweizer Konzern zählt zu den größten Produzenten und Investoren auf dem deutschen Pharmamarkt. (Foto: Reuters) Roche-Logo

Mannheim Trotz harscher Kritik an der Gesundheitspolitik verstärkt der Schweizer Pharmakonzern Roche seine Aktivitäten in Deutschland mit einer weiteren Großinvestition. So will der Pharmariese an seinem Standort Penzberg in Bayern 600 Millionen Euro in den Bau eines neuen Produktionszentrums für Diagnostika stecken, wie das Unternehmen am Dienstag ankündigte. Dieses soll 2027 seinen Betrieb aufnehmen. Auch die Mitarbeiterzahl soll weiter wachsen.

Der Konzern unterstreicht damit seine Rolle als einer der führenden Pharmainvestoren hierzulande. Penzberg ist neben Mannheim und Grenzach-Wyhlen einer der drei Hauptstandorte von Roche in Deutschland. Das auf biotechnische Produktion und Forschung konzentrierte Werk hatte das Unternehmen 1997 mit der Übernahme von Boehringer Mannheim erworben und seither mehrfach ausgebaut.