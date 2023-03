Pharmakonzern Sanofi stärkt Diabetes-Geschäft mit Milliardenzukauf

Der Pharmakonzern zahlt 2,9 Milliarden Dollar für das US-Unternehmen Provention Bio. Sanofi sichert sich so den Zugriff auf ein neues Diabetesmittel.

Der französische Pharmakonzern kämpft im Diabetes-Geschäft seit Jahren mit hohem Preisdruck. (Foto: Reuters) Sanofi-Logo

Frankfurt Der Pharmakonzern Sanofi will sich im Diabetes-Geschäft mit der 2,9 Milliarden Dollar schweren Übernahme des US-Biotechunternehmens Provention Bio verstärken. Je Provention-Aktie will Sanofi 25 Dollar in Bar zahlen, wie der französische Konzern am Montag mitteilte. Am Freitag waren die Anteilsscheine von Provention mit 7,25 Dollar aus dem Handel gegangen.

Sanofi und Provention Bio haben erst jüngst die Zulassung für ihr gemeinsames Diabetes-Medikament Teplizumab in den USA erhalten. Das neue Diabetes-Medikament kann bei bestimmten Menschen mit familiärem Risiko für Typ-1-Diabetes den Ausbruch um einige Zeit hinauszögern. Das Mittel mit dem Markennamen Tzield wurde von der US-Arzneimittelbehörde FDA für Menschen ab acht Jahren zugelassen.

Rund 8,7 Millionen Menschen weltweit haben Typ-1-Diabetes, eine Stoffwechselerkrankung, bei der das Immunsystem die Zellen, die Insulin produzieren, attackiert und zerstört. Die Krankheit wird am häufigsten bei Kindern und jungen Erwachsenen diagnostiziert.

Den Abschluss der Transaktion erwartet Sanofi bereits im zweiten Quartal. Das Unternehmen, das den Markt für Insulin fast zwei Jahrzehnte lang dominierte, kämpft im Diabetes-Geschäft seit Jahren mit hohem Preisdruck. Ende 2019 erklärte Sanofi deshalb, die Forschung im Bereich Diabetes einzustellen, da es zunehmend schwierig sei, bahnbrechende Innovationen zu entwickeln.