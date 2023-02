Pharmakonzern Umstrukturierung belastet Novartis – US-Fokus soll Wachstum anschieben

Der Schweizer Pharmakonzern spielt im größten Arzneimittelmarkt der Welt bislang noch nicht in der ersten Liga. Das soll sich zügig ändern. Doch der Umbau kostet Novartis erst einmal viel Geld.

Restrukturierungskosten drücken den Gewinn des Schweizer Pharmakonzerns. (Foto: AFP) Novartis-Campus in Basel

Frankfurt, Zürich Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will in den USA Marktanteile erobern und damit das Wachstum ankurbeln. Das bekräftigte Marie-France Tschudin, verantwortlich für das internationale Pharmageschäft und Chief Commercial Officer, dem Handelsblatt.

Novartis hatte am Mittwochmorgen die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Diese weisen starke finanzielle Belastungen durch den Konzernumbau auf, der auch auf die internationale Expansion abzielt. „Wir sind in den USA unterrepräsentiert“, erklärte Tschudin den Aufwand. In Europa sei man nach Umsatz der größte Pharmakonzern. In den USA stehe Novartis nur auf Rang zwölf. Mittelfristig wolle man in die Top fünf aufrücken.

Um die Ziele zu erreichen, unterzieht CEO Vasant Narasimhan den Konzern einem grundlegenden Wandel. Er will etwa das Generikageschäft unter der Marke Sandoz abspalten. Zuvor hatte er bereits die Augenheilkunde (Alcon) verkauft. Novartis will sich künftig vollständig auf innovative Pharmatherapien fokussieren. Dazu wurden im vergangenen Jahr die Sparten Pharma und Onkologie zusammengeführt.