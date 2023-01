Pharmakonzern US-Investor Inclusive Capital Partners steigt bei Bayer ein

Die Investmentgesellschaft hat sich mit 0,83 Prozent an dem Leverkusener Agrar- und Pharmakonzern beteiligt.

Frankfurt Die kalifornische Investmentgesellschaft Inclusive Capital Partners ist bei Bayer eingestiegen. Die Gesellschaft, die vom Hedgefonds-Veteran Jeffrey Ubben 2020 gegründet wurde, hat sich mit 0,83 Prozent an dem Leverkusener Agrar- und Pharmakonzern beteiligt, wie Inclusive Capital Partners am Montag in einer Stimmrechtsmeldung mitteilte.

Den Aktien von Bayer gab das zu Wochenbeginn Aufwind: Sie stiegen um fast vier Prozent auf 52,48 Euro - den höchsten Stand seit Mitte Dezember. Das Aktienpaket von Inclusive Capital Partners ist damit rund 430 Millionen Euro wert. Bei Bayer war zunächst keine Stellungnahme dazu erhältlich.

Wie die „Financial Times“ berichtete, hat Ubben, der an der Wall Street als eher zurückhaltender aktivistischer Investor bekannt ist, bereits die Unterstützung von mindestens einem der größten Bayer-Aktionäre, um auf Änderungen bei dem Unternehmen zu drängen.

„Ubben ist jemand, für den wir auf jeden Fall stimmen würden, wenn er für den Aufsichtsrat von Bayer zur Wahl stünde", zitierte die Zeitung David Herro, den Investment-Chef von Harris Associates.

Diese Investmentgesellschaft ist laut Daten von Refinitiv mit knapp drei Prozent der drittgrößte Aktionär von Bayer. „Das Management hat keine große Bereitschaft gezeigt, den status quo zu verändern", sagte Herro und verwies darauf, dass Bayer in jedem seiner drei Geschäftsbereiche mit Abschlägen zur Konkurrenz gehandelt werde. Mehr: Die Pharmaindustrie steht nach dem Corona-Boom vor einer Wachstumsdelle