Pharmazulieferer Sartorius wächst 2022 zweistellig – Corona-Sonderkonjunktur lässt nach

Der Dax-Konzern hat in der Pandemie außergewöhnliches Wachstum gezeigt. 2023 liegt die Prognose nur noch im unteren einstelligen Prozentbereich – aber damit auch im Normalbereich.

Nach dem Coronaboom erwartet das Unternehmen in diesem Jahr eine Normalisierung der Nachfrage. (Foto: dpa) Sartorius-Zentrale in Göttingen

Frankfurt Die Corona-Pandemie hat dem Labor- und Pharmaausrüster Sartorius zwei Jahre außerordentliche Zuwächse beschert – nun normalisiert sich das Tempo wieder. Der Dax-Konzern entwickelt sich aber weiterhin dynamisch, wie die am Donnerstagmorgen veröffentlichten Jahreszahlen zeigen. Mit zweistelligen Zuwachsraten bei Umsatz und Gewinn legte Sartorius im abgelaufenen Geschäftsjahr stärker zu als der Markt.

Für das laufende Jahr geht Sartorius von einer weiteren Normalisierung der Nachfrage aus – insbesondere in der größeren Sparte Bioprozesssolutions. Die beliefert Pharmaunternehmen mit Produkten und Materialien, die für die Herstellung biotechnologischer Medikamente und Impfstoffen benötigt werden. Insgesamt erwartet Sartorius in diesem Jahr einen Umsatzzuwachs im unteren einstelligen Prozentbereich. Die operative Magre soll in etwa stabil bleiben.