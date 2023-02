Phosphat EU-Rohstoffallianz will Mine in Norwegen mit Milliarden-Zuschüssen fördern

Das Unternehmen Norge Mining will eines der weltgrößten Vorkommen des strategisch wichtigen Rohstoffs ausbeuten. Die EU könnte damit unabhängiger von China werden.

Der Rohstoffkonzern Norge Mining will Phosphat in großem Stil abbauen. (Foto: Norge Mining) Norwegische Rohstoffhoffnung

Zürich Die Europäische Rohstoffallianz (Erma), eine von der EU kofinanzierte Initiative zur Sicherung strategischer Rohstoffe, will den Aufbau einer Phosphatmine in Norwegen finanziell unterstützen. Das haben die Erma und das Unternehmen Norge Mining am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung angekündigt.

Die EU habe eine Förderung in Milliardenhöhe in Aussicht gestellt, um den Bau der Mine zu beschleunigen, sagte der Gründer von Norge Mining, Michael Wurmser im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Unser Vorkommen wird maßgeblich dazu beitragen, der EU durch den langfristigen und planbaren Zugang zu strategischen Rohstoffen eine Unabhängigkeit von China zu gewährleisten “, betonte Wurmser.