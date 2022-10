Porsche-Börsengang Fast der gesamte Vorstand kauft die Porsche-Aktie

Düsseldorf Der Porsche-Vorstand bekennt sich zum eigenen Unternehmen: Fast alle Vorstandsmitglieder haben in den vergangenen Wochen Vorzugsaktien des Stuttgarter Sportwagenherstellers erworben. Der oberste Führungszirkel hat dafür zusammen eine knappe Million Euro ausgegeben und im Gegenzug mehr als 10.000 Porsche-Anteile bekommen. Entwickelt sich der Kurs der neugehandelten Aktien weiterhin positiv, winken den Vorständen in den kommenden Jahren weitere millionenschwere Aktienpakete als Zusatzbonus.

Wie aus Pflichtmeldungen an die Börse („Directors’ Dealings“) hervorgeht, haben Porsche-Vorstandschef Oliver Blume und sein Stellvertreter Lutz Meschke die meisten stimmrechtslosen Vorzugsaktien des eigenen Unternehmens gekauft. Beide haben ein Paket von jeweils fast 3000 Aktien erworben und dafür jeweils rund 240.000 Euro ausgegeben.

Die anderen Vorstandskollegen geben sich bescheidener. Albrecht Reimold (Produktion) und Michael Steiner (Entwicklung) halten beide jeweils etwa 2000 Porsche-Aktien. Dafür mussten die Topmanager der Stuttgarter Volkswagen-Tochter jeweils rund 170.000 Euro ausgeben. Personalvorstand Andreas Haffner hat knapp 100.000 Euro investiert und gibt sich mit gut 1000 Vorzugsaktien zufrieden.

Zwei Vorstände haben noch keine Porsche-Aktie gekauft

Zwei von den insgesamt sieben Porsche-Vorstandsmitgliedern haben sich bislang noch gegen den Kauf der eigenen Titel entschieden. Von Barbara Frenkel (Einkauf) und von Detlev von Platen (Vertrieb) gibt es bislang keine „Directors’-Dealings“-Pflichtmeldungen an die Börse.

Voraussichtlich im nächsten Jahr wird es mit Sajjad Khan (IT und Digital) noch ein weiteres achtes Vorstandsmitglied beim Stuttgarter Sportwagenhersteller geben, der dann ebenfalls Pflichtmitteilungen beim Kauf eigener Aktien abgeben müsste.

Vorstandschef Oliver Blume und seine Kollegen aus dem obersten Führungszirkel der Stuttgarter VW-Tochter werden ihren Bestand an eigenen Aktien in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch deutlich aufstocken. Denn sie können wegen des erfolgreichen Börsenganges der Stuttgarter VW-Tochter von Ende September mit Aktienboni in Millionenhöhe rechnen, wie aus dem Börsenprospekt hervorgeht, der vor der Erstnotiz veröffentlicht worden war.

Die Aktien für die Porsche-Vorstände sollen in drei Tranchen am ersten, am zweiten und am dritten Jahrestag des Börsengangs ausgegeben werden – abhängig davon, wie sich die neugehandelte Aktie bis zum jeweiligen Jahrestag entwickelt. Im besten Fall könnte Unternehmenschef Blume damit auf 4,725 Millionen Euro kommen, seinen Vorstandskollegen winken immerhin jeweils 2,7 Millionen Euro.

Starke Kursentwicklung seit dem Porsche-Börsengang

Mit der bisherigen Kursentwicklung seit dem Start des Börsenhandels können die Porsche-Vorstände außerordentlich zufrieden sein. Seit der Erstnotiz vom 29. September (82,50 Euro) hat die Porsche-Vorzugsaktie gut 15 Prozent dazugewonnen. Zum Vergleich: Das Vorzugspapier des Wolfsburger VW-Konzerns hat in derselben Zeit nur unwesentlich zulegen können.

Auch auf längere Sicht rechnen die meisten Investoren mit weiteren Kurssteigerungen bei Porsche. Verantwortlich dafür ist an erster Stelle die vergleichsweise hohe Rendite von mindestens 16 Prozent, die deutlich über dem Schnitt der Autobranche liegt.

