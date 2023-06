 Porsche Mission X: Autobauer entwickelt rein elektrisches Hypercar

Mit einer Konzeptstudie zeigen Porsche-Entwickler, was technisch möglich ist. Bleibt nur die Frage: Geht der Supersportwagen Porsche Mission X in Serie?

Stuttgart Zum Geburtstag gab es eine Weltpremiere: Anlässlich der 75-Jahrfeier der Sportwagenmarke Porsche hat das Unternehmen eine vollelektrische Konzeptstudie vorgestellt.

Im Porsche-Museum am Stammsitz Zuffenhausen enthüllte Vorstandschef Oliver Blume den Porsche Mission X – „ein rein elektrisches Hypercar, das Effizienz und Ladeperformance verbindet, wie kein Elektrofahrzeug zuvor“, wie Blume sagte. Optisch auffällig ist das extravagante flache Design des Sportwagens und die Flügeltüren. Technisch besonders ist, dass die Batterie hinter den Sitzen im Fahrzeug verbaut sein soll. Bislang sind Batteriepacks in den Plattformen der Autos unterhalb des Fahrers verbaut.

Seinen letzten Supersportwagen 918 Spyder hatte Porsche 2013 vorgestellt. Der Hybrid-Wagen ist bis heute das schnellste straßenzugelassene Fahrzeug auf der Nürburgring-Nordschleife. Der Mission X soll diesen Rekord auf der Rennstrecke überbieten, dieses Mal 100 Prozent elektrisch.

Die Arbeit an dem elektrischen Hypercar soll etwa neun Monate in Anspruch genommen haben. Für Porsche sind Studien wie der Mission X entscheidend, um in der Entwicklung neue Maßstäbe zu setzen, die dann zum Teil auch in Serienproduktionen ausstrahlen können. Aus seinem 2016 vorgestellten Konzeptauto Mission E ist beispielsweise der Porsche Taycan geworden, zurzeit Porsches einziger vollelektrischer Sportwagen.

Ob der Mission X in Serie geht, ließ der Vorstand um Unternehmenslenker Oliver Blume am Donnerstagabend offen. Auch mit zu tiefen technischen Details hielten sich die Zuffenhausener zurück.

Spannend ist, dass das Fahrzeug mit einer 900-Volt-Systemarchitektur ausgestattet ist. Diese macht ein sehr schnelles Laden möglich. Blume sagte bei der Präsentation in Stuttgart, dass man mit Ladezeiten rechnen könne, die etwa doppelt so schnell seien wie beim Taycan.

Außerdem soll beim Mission X auf jedes Kilogramm Auto eine Pferdestärke kommen. Angaben zu Gewicht oder PS machte Porsche allerdings keine. Designchef Michael Mauer sagte bei der Präsentation in Stuttgart lediglich: „Dieses Auto wäre wahrscheinlich die Trumpfkarte in jedem Autoquartett.“

Einer Mitteilung zufolge ist der Zweisitzer rund 4,5 Meter lang und zwei Meter breit. Der Radstand liege bei 2,73 Metern und entspreche damit dem Maß früherer Supersportwagen wie dem Porsche Carrera GT und dem 918 Spyder. Der neue Mission X soll nach der Weltpremiere in eine Sonderausstellung des Porsche-Museums aufgenommen werden.

Am 8. Juni 1948 erhielt der Porsche 356 Nr. 1 Roadster als erstes Automobil unter dem Namen Porsche seine allgemeine Betriebserlaubnis. Das Datum gilt daher als Geburtstag der Sportwagenmarke, obwohl Porsche bereits 1931 als Konstruktionsbüro gegründet wurde.

