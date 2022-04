Porsche SE Hans Michel Piëch und Wolfgang Porsche wollen erneut in Porsche-Aufsichtsrat

Hans Michel Piëch (links) und Wolfgang Porsche auf einer VW-Hauptversammlung: In der Muttergesellschaft Porsche SE bleiben sie am Ruder.

Düsseldorf Mit 80 Jahren denken die meisten eigentlich an den Ruhestand. Nicht jedoch Hans Michel Piëch und Wolfgang Porsche. Mitte Mai muss die Hauptversammlung der Familienholding Porsche SE über die Zusammensetzung des Aufsichtsrates entscheiden.

Trotz ihres Alters wollen es beide noch einmal wissen: Hans Michel Piëch, im Januar 80 Jahre alt geworden, und Wolfgang Porsche – er wird Anfang Mai 79 – treten auf der Hauptversammlung noch einmal an.

Das geht aus der Einladung des Aktionärstreffens hervor, die vor wenigen Tagen veröffentlicht worden ist. Porsche und Piëch „sollen von der Hauptversammlung 2022 erneut als Aufsichtsratsmitglieder bestellt werden“, heißt in dem Brief an die Aktionäre. „Sie treten noch einmal an, das stimmt“, sagte ein Sprecher der Porsche SE. Beide hätten sich dazu entschieden, sich der Wiederwahl zu stellen.

Während in vielen anderen Unternehmen eine Altersgrenze gilt und schon längst die nächste Generation am Ruder ist, wollen die beiden Familiensprecher Wolfgang Porsche und Hans Michel Piëch nichts an Macht und Einfluss abgeben. Seit Jahrzehnten sind sie im Aufsichtsrat von Porsche vertreten. Wolfgang Porsche schon seit 1978, Hans Michel Piëch seit 1989.

Die Stuttgarter Holding Porsche SE ist das wichtigste und einflussreichste Unternehmen der Familie. Darin sind die Anteile der Porsches und der Piëchs an der Wolfsburger Volkswagen AG gebündelt. 53 Prozent der VW-Stammaktien hält die Familie über die Porsche SE an Europas größtem Autohersteller, was sie zum wichtigsten Aktionär macht.

Der Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche soll aus dem VW-Konzern herausgelöst und teilweise an die Börse gebracht werden. (Foto: Bloomberg) Porsche Showroom

Noch vor dem Jahreswechsel soll eine zweite wichtige Beteiligung für die Porsche SE dazukommen. Der Volkswagen-Konzern hält aktuell noch alle 100 Prozent am Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche AG. Dieses zweite Porsche-Unternehmen soll aus dem VW-Konzern herausgelöst und teilweise an die Börse gebracht werden. 12,5 Prozent der Porsche-AG-Anteile sollen dabei an die Familie gehen, die als weitere große Beteiligung bei der Porsche SE verbucht würden.

Geplanter Börsengang

Der geplante Börsengang der Porsche AG ist ein wesentlicher Grund dafür, dass sich Wolfgang Porsche und Hans Michel Piëch noch einmal in den Aufsichtsrat wählen lassen. Sie wollen an maßgeblicher Stelle dabei sein, wenn diese gewichtige Milliarden-Transaktionen über die Bühne geht.

Mit dem Teilbörsengang und der Übernahme eines wesentlichen Aktienpaketes kommt der Sportwagenhersteller zurück zur Familie. Nach dem gescheiteren Übernahmeversuch von Volkswagen vor zehn Jahren musste die Porsche-Piëch-Familie ihr Tafelsilber – die Porsche AG – an den VW-Konzern abtreten.

Es gibt allerdings noch einen zweiten Grund, warum die bewährten Familiensprecher Wolfgang Porsche und Hans Michel Piëch den Jungen aus den eigenen Reihen noch keinen Platz machen wollen. Der Volkswagen-Konzern durchlebt derzeit die umfassendste Transformation seiner Geschichte. Durch Elektrifizierung und Digitalisierung wird aus dem Wolfsburger Autohersteller ein völlig anderes Unternehmen.

„In dieser wichtigen Transformationsphase bleiben sie an Bord“, begründete ein Familiensprecher die Entscheidung zur Wiederwahl. Sowohl Wolfgang Porsche als auch Hans Michel Piëch fühlten sich dem Volkswagen-Konzern weiterhin eng verbunden und wollten das Unternehmen während dieses bedeutenden Veränderungsprozesses begleiten.

Trotz seines Alters wird Wolfgang Porsche auch den wichtigsten Posten im Aufsichtsrat der Porsche SE behalten. „Wolfgang Porsche soll erneut für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden“, heißt es dazu in der Einladung zur Hauptversammlung. Schon seit dem Jahr 2007 steht er an der Spitze des obersten Porsche-Kontrollgremiums.

Dass er zusammen mit seinem Cousin Hans Michel Piëch auf dem Aktionärstreffen im Mai wieder in den Aufsichtsrat der Porsche SE gewählt wird, steht außer Zweifel. Nur die Familie hält die stimmberechtigten Stammaktien der Holding. Es gibt zwar noch Vorzugsaktionäre bei der Porsche SE; diese Anteilseigner haben auf der Hauptversammlung allenfalls ein Rede-, aber eben kein Stimmrecht.

Wiederwahl für die nächsten fünf Jahre gesichert

Die Wiederwahl von Wolfgang Porsche und Hans Michel Piëch auf dem Aktionärstreffen ist also gesichert, auch für die übliche Amtszeit von fünf Jahren. Doch niemand kann heute mit Gewissheit sagen, ob sie ihre Posten im Aufsichtsrat der Porsche SE vielleicht schon früher abgeben werden. Potenzielle Nachfolger aus der nächsten Familiengeneration stünden auf jeden Fall bereit.

Die feine Machtbalance beider Familienstämme müsste auch ohne Wolfgang Porsche und Hans Michel Piëch gewahrt bleiben. Deshalb wird es mit großer Sicherheit auch in Zukunft jeweils einen Familiensprecher der Porsche- und der Piëch-Seite geben.

„Alles läuft auf Oliver Porsche zu“, sagt ein Kenner der Familie. Der 61-Jährige ist ein Neffe von Wolfgang Porsche und gehört sowohl dem Aufsichtsrat der Porsche SE als auch dem obersten Kontrollgremium der Volkswagen AG an. Auf der Piëch-Seite gilt Stefan Piëch als möglicher Kandidat; der 51-jährige Unternehmer ist ein Sohn von Hans Michel Piëch und vertritt die Familie im Aufsichtsrat der Porsche SE.

Bei der Porsche SE gibt es für die Mitglieder des Aufsichtsrates keine Altersgrenze. Rein theoretisch könnten sich Wolfgang Porsche und Hans Michel Piëch also auch in fünf Jahren noch einmal wiederwählen lassen. Beim Volkswagen-Konzern gilt hingegen eine Altersregel für die Mitglieder des Kontrollgremiums – mit 75 Jahren soll in Wolfsburg normalerweise Schluss sein.

Künftige Aufsichtsratswahlen bei Volkswagen könnten ein Gradmesser dafür sein, wie lange Wolfgang Porsche und Hans Michel Piëch weiterhin die Familieninteressen in den wichtigsten Aufsichtsgremien vertreten wollen. Bei Wolfgang Porsche steht im nächsten Jahr die Entscheidung an, ob er sich ein weiteres Mal in den Aufsichtsrat von Volkswagen wählen lässt. Hans Michel Piëch muss sich ein Jahr später entscheiden, also im Frühjahr 2024.

Die Altersgrenze von 75 Jahren für die Mitglieder des Aufsichtsrates von Volkswagen gilt nicht zwingend. Das Unternehmen kann auch Ausnahmen von dieser – eigentlichen bindenden – Regel beschließen. Genau das ist bei Hans Michel Piëch schon einmal passiert. Nämlich bei dessen Wiederwahl in den VW-Aufsichtsrat im Frühjahr 2019, als er schon 77 Jahre alt war.

Hans Michel Piëch verfüge „über besondere Erfahrungen und Kenntnisse auf den Geschäftsfeldern der Gesellschaft, die er nach Überzeugung des Aufsichtsrats auch zukünftig im Interesse und zum Wohl der Gesellschaft einbringen wird“, lautete damals die Begründung, mit der die Altersgrenze für den Familienvertreter aufgehoben wurde. Regeln müssen also in Wolfsburg nicht auf ewig gelten.

