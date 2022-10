Porsche ist erfolgreich an der Börse gestartet. Doch das reicht dem neuen VW-Chef nicht: Oliver Blume will, dass der Börsengang zum Vorbild für alle Marken des Konzerns wird.

Oliver Blume vor der Frankfurter Börse: Der Doppel-CEO von Volkswagen und Porsche kann sich freuen. Der IPO ist geglückt. (Foto: AP) Kniebeuge für den erfolgreichen Börsenstart

Frankfurt Der neue Volkswagen-Chef Oliver Blume will den gesamten Konzern stärker auf den Kapitalmarkt ausrichten. „Über die Marken besitzen wir die Möglichkeit, den Volkswagen-Konzern für Investoren noch deutlich attraktiver darzustellen“, sagte Blume dem Handelsblatt. Das werde allein schon dadurch deutlich, dass Porsche nach dem Börsengang mit 80 Milliarden Euro fast so hoch bewertet werde wie der gesamte Konzern. In der Gruppe stecke „noch viel Potenzial“.

Blume, der neben Porsche seit dem 1. September auch den Gesamtkonzern führt, lässt deshalb bei allen zehn Konzernmarken „virtuelle Equity-Storys“ vorbereiten. Alle Töchter des Wolfsburger Autoherstellers sollen einen möglichen Börsengang durchspielen. Blume bezieht sich dabei ausdrücklich auf die Börsenerfahrungen von Porsche. Die unternehmerische Verantwortung sei beim Sportwagenhersteller gestärkt worden, und es gebe Effizienzgewinne.

