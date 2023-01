Porsche Warum das Elektromodell Taycan Sorgen macht

Porsche Taycan bei der Automesse in Los Angeles

Stuttgart Der Elektrosportwagen Taycan bereitet dem Börsenneuling Porsche immer mehr Sorgen. Vertriebschef Detlev von Platen spricht zwar von einem „unverändert hohen Auftragsniveau.“ Aber im vergangenen Jahr konnte Porsche weltweit nur 34.801 Fahrzeuge der Baureihe ausliefern, wie der Mitte Dezember in den Leitindex Dax aufgestiegene Sportwagenhersteller am Donnerstag mitteilte. Das sind 16 Prozent weniger als im Vorjahr.

Damit hat sich der Rückgang im vierten Quartal noch einmal verschärft. Ende September hatte das Minus noch bei zwölf Prozent gelegen.

Porsche begründet den Rückgang mit Problemen bei den Lieferketten und einer eingeschränkten Teileverfügbarkeit. Beides betreffe den Elektrosportwagen in hohem Maße, da in dem Modell besonders viele Halbleiter verbaut sind, bei denen es immer noch Engpässe auf dem Weltmarkt gibt. Der Taycan ist der erste reine Elektrosportwagen von Porsche und kam 2019 auf den Markt.

Insgesamt hat sich die Lage bei der VW-Tochter trotz zahlreicher globaler Krisen weiter entspannt. Zum Jahresende steht ein Absatzplus von drei Prozent auf 309.884 Fahrzeuge. „Die vielen Herausforderungen, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, unterbrochene Lieferketten und die andauernde Halbleiterkrise, haben das vergangene Jahr geprägt und uns stark gefordert“, betont Vertriebschef von Platen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Bereits nach dem dritten Quartal hatte der Sportwagenbauer die Rückgänge des ersten Halbjahrs mit unter dem Strich zwei Prozent Absatzplus kompensieren können. Jetzt sieht es noch einmal leicht besser aus.

Porsche-Absatz in China geht zurück

In allen Märkten verkaufte Porsche mehr Fahrzeuge als im Vorjahr, außer in China. Dort ging der Absatz um zwei Prozent auf 93.386 Fahrzeuge zurück.

Den Rückgang in China führte der Vertriebschef insbesondere auf die Auswirkungen der Coronapandemie zurück. Infektionswellen, Lockdowns sowie logistische Herausforderungen hätten die Auslieferungen beeinträchtigt. Allerdings verloren Konkurrenten wie Mercedes-Benz und BMW noch deutlich mehr Absatz.

Die Modelle mit der größten Nachfrage bei den Zuffenhausenern waren auch 2022 wiederum die Sportgeländewagen (SUVs) der Marke:

95.604 Kunden nahmen einen Porsche Cayenne entgegen.

Auf Platz zwei folgt der Macan mit 86.724 ausgelieferten Einheiten.

Die für das Sportwagen-Image wichtige Ikone 911 konnte die Auslieferungen um fünf Prozent auf 40.410 Exemplare steigern und lag damit wieder vor dem Taycan.

Angaben zu Umsatz und Gewinn machte Porsche noch nicht. Setzt sich die Tendenz der ersten neun Monate fort, dann dürften Umsatz und Gewinn deutlich stärker gestiegen sein als der Absatz. Ende September stand ein Umsatzplus um knapp 16 Prozent auf 26,7 Milliarden Euro zu Buche. Der operative Gewinn schnellte sogar um rund 40 Prozent auf 5,05 Milliarden Euro.

Mehr Umsatz pro Fahrzeug

Für das Gesamtjahr hat Porsche eine Umsatzrendite zwischen 17 und 18 Prozent erwartet. Der Umsatz pro Fahrzeug sei deutlich gestiegen, auch Wechselkurseffekte und Kostendisziplin hätten zum Erlösanstieg beigetragen, erklärte Porsche damals zu den Neunmonatszahlen.

Der Sportwagenbauer war am 28. September 2022 mit einem Emissionskurs von 82,50 Euro mit einem Minderheitsanteil an die Börse gegangen. Mehrheitlich gehört er immer noch dem Volkswagen-Konzern. Die zwischenzeitliche Kursschwäche im Dezember hat die Aktie seit Jahresbeginn abgelegt. Am Mittwoch notierte der Anteilschein bei 102,80 Euro.

Mehr: Tesla ganz vorn, BMW und Mercedes verpassen die Top Ten – die beliebtesten Elektroautos 2022

Erstpublikation: 13.01.23, 09:00 Uhr.