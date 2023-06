Potenzmittel mit dem Viagra-Wirkstoff Sildenafil könnten in Deutschland bald frei verkäuflich sein. Ein Sachverständigengremium entscheidet darüber Mitte Juli.

Viagra gehört zu den weltweit am meisten illegal kopierten und verkauften Arzneimitteln. (Foto: imago images / Döhrn) Viagra

Frankfurt am Main Die Potenzpille Viagra und ihre Nachahmerprodukte könnten in Deutschland schon bald ohne ärztliche Verschreibung erhältlich sein – zumindest in einer niedrigen Dosierung von 25 Milligramm. Darüber wird am 11. Juli ein Sachverständigen-Ausschuss beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) entscheiden. Dies geht aus der veröffentlichten Tagesordnung auf der Webseite des Instituts hervor.

Die markante blaue Viagra-Tablette wurde vor 25 Jahren vom US-Pharmakonzern Pfizer auf den Markt gebracht. Sie war das erste oral einzunehmende Produkt gegen erektile Dysfunktion und wurde schon kurz nach der Zulassung weltweit bekannt. Zu Spitzenzeiten brachte das Präparat einen Jahresumsatz von mehr als zwei Milliarden Dollar ein.

