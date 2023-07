 Potenzpille: Viagra, Cialis und Nachahmerprodukte gibt es weiterhin nur auf Rezept

Die Potenzmittel sind stark nachgefragt und werden oft gefälscht – daher gab es den Antrag, sie niedrig dosiert frei verkaufen zu dürfen. Doch Experten ist das schon zum zweiten Mal zu heikel.

Frankfurt 29251120

Das Potenzmittel und seine Nachahmerprodukte dürfen auch in niedriger Dosierung nicht frei in Apotheken verkauft werden. (Foto: dpa) Viagra

Die Potenzpille Viagra und ihre Nachahmerprodukte dürfen weiterhin nur auf Rezept abgeben werden. Ein Expertengremium der Arzneimittelbehörde BfArM in Bonn hat am Dienstag mehrheitlich abgelehnt, den Viagra-Wirkstoff Sildenafil in der Dosierung 25 Milligramm zur oralen Anwendung aus der Verschreibungspflicht zu entlassen. Ein Begründung gab es dazu zunächst nicht. Es wurde nur das Kurzprotokoll der Sitzung veröffentlicht.

Das Votum des Gremiums ist eine Empfehlung an das Bundesgesundheitsministerium (BMG). Das Ministerium entscheidet letztlich über die Änderung der Arzneimittelverschreibungsverordnung. Da die Meinung des Sachverständigen-Ausschusses aber Gewicht hat, werden die Empfehlungen oft übernommen.