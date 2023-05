 PowerCo: VWs Batterieeinheit will Mitarbeiterzahl fast verdoppeln

Bis Jahresende soll die Batterieeinheit fast doppelt so viele Leute beschäftigen wie heute. Mit einer flexiblen Wochenarbeitszeit will PowerCo die Spezialisten locken – auch aus Asien.

Rund um das größte VW-Batteriewerk sollen etwa 3000 Jobs entstehen. Die Fabrik soll 2027 eröffnen. (Foto: Volkswagen AG) Visualisierung der Gigafabrik in St. Thomas, Kanada

Düsseldorf Volkswagens Batterieeinheit PowerCo will in diesem Jahr viel zusätzliches Personal aufbauen. Ziel sei es, bis Jahresende bis zu 1500 Mitarbeiter zu beschäftigen, sagte Personalchef Sebastian Krapoth dem Handelsblatt – aktuell hat PowerCo etwa 800 Angestellte. „Schon im Sommer wollen wir unseren tausendsten Mitarbeiter eingestellt haben“, sagte Krapoth.

Das Unternehmen suche vor allem Chemiker, Entwicklungs- und Verfahrensingenieure für die Batteriezellfertigung in Salzgitter und Beschaffungsexperten für die Batterie-Rohstoffe.

PowerCo suche dabei verstärkt auch in Asien nach geeigneten Fachleuten, die schwer zu finden sind. In Asien sind weltweit die meisten Batteriefirmen angesiedelt, auch für den Automotive-Bereich.

Am Hauptsitz in Salzgitter werde PowerCo außerdem viele Mitarbeiter aus dem dortigen VW-Motorenwerk für die Batteriefertigung umschulen, sagte Krapoth. Weitere Fachkräfte und Spezialisten will PowerCo außerdem mit einem hauseigenen Tarifvertrag in die niedersächsische Stadt locken.

