Präzedenzfall VW Wie viel darf ein Betriebsrat verdienen? Überraschendes Gerichtsurteil alarmiert Konzerne

Betriebsräte dürfen nach einem Richterspruch keine bessere Bezahlung erhalten als vor ihrer Wahl. Sonst droht dem Management eine Untreue-Klage.

Der frühere VW-Betriebsratschef hatte in der Spitze 750.000 Euro jährlich verdient. (Foto: Reuters) Bernd Osterloh

Berlin, Düsseldorf Der Prozess um die hohe Bezahlung des früheren VW-Betriebsratschefs Bernd Osterloh hat ein überraschendes Nachspiel. In seinem Urteil setzt das Landgericht Braunschweig sehr enge Grenzen für die Entlohnung von Betriebsräten. Diese dürften nicht mehr verdienen als in ihrer letzten Position, bevor sie gewählt wurden, wie aus der erweiterten Urteilsbegründung hervorgeht. Diese liegt dem Handelsblatt vor. Osterloh hätte demnach statt 750.000 Euro in der Spitze lediglich knapp 50.000 Euro pro Jahr erhalten dürfen.

Die Begründung ist überraschend. In dem Verfahren hatten die Richter vier VW-Manager im September 2021 freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihnen Untreue zulasten des Unternehmens vorgeworfen. Durch die hohe Entlohnung von Osterloh und anderen Betriebsräten sei dem Volkswagen-Konzern über die Jahre schließlich ein Schaden von einigen Millionen Euro entstanden, hatten die Ankläger argumentiert.

