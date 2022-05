Produktentwicklung Diabetesmedikament mit Multimilliardenpotenzial: Eli Lilly ist der neue Star der Pharmabranche

Forschungserfolge machen die US-Firma Eli Lilly zum Top-Performer unter den großen Pharmakonzernen. Damit könnte das Unternehmen sogar Pfizer den Rang ablaufen.

Das Unternehmen erhielt vor wenigen Tagen die US-Zulassung für ein vielversprechendes neues Diabetesmedikament. (Foto: Mike Blake) US-Pharmakonzern Eli Lilly

Frankfurt Die Schlagzeilen in der Pharmaindustrie bestimmte in den vergangenen zwei Jahren vor allem der amerikanische Branchenführer Pfizer mit seinem – gemeinsam mit dem deutschen Unternehmen Biontech entwickelten – Covid-Impfstoff Comirnaty und sensationellen Umsatzsteigerungen von mehr als 80 Prozent.

Doch was Kursentwicklung und Wertzuwachs angeht, glänzte in dieser Zeit ein ganz anderes Unternehmen: der weitaus kleinere US-Konkurrent Eli Lilly.

Dank seiner erfolgreichen Produktentwicklung im Bereich Diabetes, Immunologie und Krebstherapie entwickelte sich der Konzern mit Sitz in Indianapolis zum heimlichen Star unter den Big-Pharma-Konzernen. Nun könnte das Unternehmen zum höchstbewerteten reinen Pharmakonzern aufsteigen und damit auch den gemessen am Umsatz knapp dreimal so großen Pharmariesen Pfizer übertreffen.

Eine weitere Bestätigung für seine erfolgreiche Innovationsstrategie verbuchte Eli Lilly vor wenigen Tagen mit der ersten Zulassung für sein neuartiges Diabetesmittel Mounjaro in den USA. Insgesamt plant Firmenchef Dave Ricks fünf Neueinführungen in den nächsten 18 Monaten.

