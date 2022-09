Produktionskosten Daimler-Truck entlässt 3600 Beschäftigte in Brasilien

Der LKW-Bauer will Teile der Produktion auslagern und begründet das mit dem Kostendruck in der Branche. Die Gewerkschaft vor Ort fordert Verhandlungen.

Daimler-Truck muss wegen Kostendruck Mitarbeiter aus seinem Lkw- und Bus-Chassis-Werk in Sao Bernardo entlassen. (Foto: Bloomberg) LKWs von Daimler-Truck

Sao Paulo Im Rahmen einer Umstrukturierung entlässt der Lkw-Bauer Daimler in seinem Werk der Marke Mercedes-Benz in Brasilien 3600 Beschäftigte. Das Unternehmen werde 2200 Mitarbeitern kündigen und Zeitverträge mit weiteren 1400 Beschäftigten in seinem Lkw- und Bus-Chassis-Werk in Sao Bernardo ab Dezember nicht mehr verlängern, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Die Produktion von Vorderachsen und Getrieben sowie Logistik- und Wartungsdienstleistungen würden ausgelagert, um dem Kostendruck und den Veränderungen in der Automobilindustrie zu begegnen. Die Hauptgewerkschaft der Beschäftigten des Unternehmens baten um die Aufnahme von Verhandlungen.

Mehr: So will VW-Chef Oliver Blume den Konzern reformieren

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen